Nashik Crime : भाजप नेत्याच्या समर्थकावर खंडणीचा दुसरा गुन्हा; 'श्रमिक सेना' पदाधिकारी भगवंत पाठक फरारी

नाशिक: रिक्षा-टॅक्सीचालकांची संघटना असलेल्या 'श्रमिक सेने'च्याच पदाधिकाऱ्याने टॅक्सीचालकाकडे ७० हजारांची मागणी केली. तसेच द्वारका-कसारा प्रत्येक फेरीमागे शंभर रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या या श्रमिक सेनेच्या पदाधिकाऱ्याविरोधात मुंबई नाका पोलिसांत खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. भाजप नेते सुनील बागूल यांचा समर्थक असलेल्या या पदाधिकाऱ्याविरोधात खंडणीचा दुसरा गुन्हा दाखल झाला. .श्रमिक रिक्षा-टॅक्सी सेनेचा पदाधिकारी भगवंत ऊर्फ बाळासाहेब पाठक याच्यासह इप्पाभाई, आसिफ काद्री ऊर्फ आसिफ फायटर, आबिद इस्माईल शेख धोबी ऊर्फ आबिदभाई अशी खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत..पीडित टॅक्सीचालक संतोष अशोक भारूडकर (वय ३०, रा. नंदिनीनगर, भारतनगर, मुंबई नाका) यांच्या फिर्यादीनुसार, भारूडकर हे टॅक्सीचालक असून, २०१५ पासून द्वारका ते कसारा मार्गावर टॅक्सी चालवितात. त्यासाठी श्रमिक सेनेचा पदाधिकारी पाठक याने या मार्गावर टॅक्सी चालविण्यासाठी त्यांच्याकडून ५० हजार रुपये रोख घेतले. .दरम्यान, २०२३ मध्ये त्यांचा अपघात झाला. त्यामुळे सहा-सात महिने त्यांची टॅक्सी बंद होती. यादरम्यान आबिद धोबी हा टॅक्सी चालवत होता. भारूडकर अपघातातून सावरल्यानंतर पुन्हा द्वारका ते कसारा या मार्गावर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी गेले असता, संशयित भगवंत पाठक याने त्यांच्याकडे पुन्हा या मार्गावर टॅक्सी चालविण्यासाठी ७० हजार रुपयांची मागणी केली, तसेच द्वारका ते कसारा या प्रत्येक फेरीमागे शंभर रुपयांच्या खंडणीचीही मागणी केली. भारूडकर यांनी यापूर्वीच ५० हजार रुपये दिल्याचे सांगितले असता, संशयित पाठकने दमदाटी करीत, पुन्हा टॅक्सी सुरू करायची असेल तर ७० हजार दे, नाहीतर इथे थांबू नको, अशी धमकी दिली..संशयितांकडून धमकीनाइलाजास्तव भारूडकर यांनी टॅक्सी चालविणे बंद करून खासगी नोकरी पत्करली होती, तर त्यानंतर २०२५ मध्ये भारूडकर यांनी पुन्हा टॅक्सी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला असता संशयितांनी त्यास धमकावले. या प्रकरणी भारूडकर यांनी मुंबई नाका पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानुसार खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक निरीक्षक जे. एच. वाघ तपास करीत आहेत..बागूल यांचा निकटवर्तीदरम्यान, रासबिहारी-मेरी लिंक रस्त्यावरील मूर्तिकार चंदन गोटीराम भोईर (रा. धात्रक फाटा) यांच्याकडून ५७ लाखांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी श्रमिक सेना रिक्षा युनियनचा पदाधिकारी भगवंत ऊर्फ बाळासाहेब पाठक याच्यासह भाजप नेते सुनील बागूल यांचा पुतण्या अजय बागूल व मामा राजवाडेविरुद्ध गुन्हा आडगाव पोलिसांत दाखल आहे. .Pune APMC : पुणे बाजार समिती चौकशीला पुन्हा ब्रेक! ५१ मुद्यांच्या तपासणीचा ताण सांगून सहनिबंधक योगिराज सुर्वे यांची माघार.अजय बागूल व मामा राजवाडे नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. भगवंत पाठक याच्या अटकेची शक्यता असून, तो फरारी झाल्याचे समजते. पाठक हा सुनील बागूल यांचा निकटवर्ती असून, श्रमिक सेनेच्या माध्यमातून रिक्षा व टॅक्सीचालकांमध्ये त्याचा दरारा आहे.