Nashik News : जिल्ह्यातील रिक्षा, टॅक्सी, टेम्पो, तसेच ट्रक चालकांच्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता.१२) श्रमिक चालक-मालक सेनेतर्फे प्रलंबित व इतर मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती श्रमिक सेनेचे महानगरप्रमुख मामासाहेब राजवाडे यांनी दिली आहे.

आंदोलन दरम्यान सकाळी ११ ते ५ या वेळेत रिक्षा, टॅक्सी सेवा बंद करणार आहेत. (Shramik Sena protests on Tuesday for various demands Rickshaw taxi tempo truck services will remain closed Nashik)

श्रमिक सेनेतर्फे रिक्षा, टॅक्सी, टेम्पो चालक-मालक यांनी विविध मागण्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन सादर केले होते. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. परिणामी चालक आणि मालक भरडला जात आहेत.

परंतु शासन मात्र उदासीन आहे. परिणामी प्रलंबित व इतर विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सकाळी ११ ते ५ यावेळेत श्रमिक सेना संस्थापक सुनील बागूल यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा कार्याध्यक्ष भगवान पाठक, जिल्हाध्यक्ष अजय बागूल, मामासाहेब राजवाडे, शंकर बागूल, नवाज सय्यद, राजेंद्र वागले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शहरातील सर्व रिक्षा, टॅक्सी, टेम्पो चालक-मालक आंदोलन करणार आहेत.

"रिक्षा टॅक्सी चालक-मालकांच्या विविध मागण्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन सादर केले होते. परंतु, शासनाने त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. अखेर मंगळवारी सायंकाळपर्यंत रिक्षा , टॅक्सी, टेम्पो सेवा बंद ठेऊन आंदोलन करण्यात येणार आहे"

- मामासाहेब राजवाडे, महानगरप्रमुख, श्रमिक सेना