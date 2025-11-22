Nashik Fire Incident : नाशिकमध्ये भीषण आग! श्रमिकनगर-पंचशीलनगरमधील 13 घरे खाक; शैक्षणिक कागदपत्रे, संसारोपयोगी साहित्य जळून लाखांचे नुकसान

जुने नाशिक: गंजमाळ येथील श्रमिकनगर आणि पंचशीलनगर भागातील तेरा घरे आगीत खाक झाली. संसारोपयोगी साहित्यासह शैक्षणिक कागदपत्र तसेच अन्य साहित्य जळून लाखांचे नुकसान झाले. सुदैवाने जीवितहानी टळली. अग्निशामक विभागाच्या दीड तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता.२१) सकाळी सव्वासातच्या सुमारास ही घटना घडली. .येथील एका घरात शॉर्टसर्किट होऊन आग लागली. नागरिकांच्या लक्षात येतात त्यांनी अग्निशामक विभागास माहिती दिली. पत्रे, लाकडाची घरे असल्याने अवघ्या काही वेळातच येथील १३ घरे आगीच्या कचाट्यात आली. अग्निशामक मुख्यालयाचा बंब अवघ्या काही मिनिटात घटनास्थळी दाखल झाला. .आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने मुख्यालय, पंचवटी केंद्र, के. के. वाघ केंद्र, नाशिक रोड, सातपूर, सिडको अशा सहा विभागातून सात अग्निशामक बंब घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांच्या माध्यमातून चारही बाजूने पाण्याचा मारा करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. वेळीच आग लक्षात आल्याने घरात झोपलेल्यांना त्वरित बाहेर काढल्याने मोठा अनर्थ टळला..अग्निशामक विभागाचे केंद्रप्रमुख दत्तात्रेय गाडे, एस. आर. पगार यांच्यासह किशोर पाटील यांच्यासह गणेश गायधनी. प्रवीण रूपवते, महेश कदम, जयंत संत्रस, लीडिंग फायरमन विजय शिंदे, उदय शिर्के, नितीन म्हस्के, मोहन मध्ये, मैनुद्दीन शेख, हर्षद पटेल, सोमनाथ पगार, किशोर पाटील, राजेंद्र मोरे, भीमाशंकर खोडे, इसाक शेख, दिनेश लासुरे, विजय पाटील, मनोज साळवे, मनोहर गायकवाड, विजय नागपुरे, घनश्याम इम्पाळ, उमेश झिटे, लक्ष्मीकांत बेंद्रे, बाळासाहेब काकडे, श्री.काठे, नंदकुमार व्यवहारे आदींनी परिश्रम घेत आग आटोक्यात आणली. सर्व घरांमध्ये गॅस सिलिंडर असल्याने सर्वप्रथम त्यांना बाहेर काढण्यात आले. अन्यथा त्यांचे स्फोट होऊन मोठी दुर्घटना घडली असती. अतिशय दाटीवाटीची अरुंद लोकवस्ती आणि रस्ते त्यात रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे अग्निशामक बंब घटनास्थळी पोचण्यास अडचण आली होती. तरीदेखील अग्निशामक विभागाने आणि स्थानिक तरुणांनी शर्तीचे प्रयत्न करून आग नियंत्रणात आणली.....यांची जाळली घरेआदिल सलीम शेख, विजय प्रभू भगुरे, रफिक शेख, नंदाबाई सूट, सबा रफिक शेख, सानिया राजू शेख, राजू रूपचंद गहिरे, नफिसा शेख, नितीन अंकुश शिंदे, अक्रम बाबर खान, अनिता शिंदे मनकणीन उत्तम सदावर, राधाबाई घोडे.Sangli Election: अर्ज माघारीचा धडाका! सांगलीत ३७५ जण बाहेर ४१ नगराध्यक्ष आणि तब्बल ५९४ नगरसेवक मैदानात.अवघ्या काही वेळात संपूर्ण घरी जळून खाक झाली. एका घरातून धूर येत असल्याचे दिसल्याने अग्निशामक विभागास माहिती दिली. इतर तरुणांच्या मदतीने आगीवर पाण्याचा मारा करत आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. आगीची रौद्ररूप बघून सर्वत्र भीती पसरली होती.- दीपक डोके, स्थानिक रहिवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.