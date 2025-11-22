नाशिक

Nashik Fire Incident : नाशिकमध्ये भीषण आग! श्रमिकनगर-पंचशीलनगरमधील 13 घरे खाक; शैक्षणिक कागदपत्रे, संसारोपयोगी साहित्य जळून लाखांचे नुकसान

Massive Fire in Shramiknagar and Panchsheel Nagar Destroys 13 Homes : जुने नाशिकमधील श्रमिकनगर आणि पंचशीलनगर परिसरात शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या भीषण आगीत 13 घरे आणि घरातील संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. सात अग्निशामक बंबांच्या दीड तासाच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले.
Fire Incident

Fire Incident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: गंजमाळ येथील श्रमिकनगर आणि पंचशीलनगर भागातील तेरा घरे आगीत खाक झाली. संसारोपयोगी साहित्यासह शैक्षणिक कागदपत्र तसेच अन्य साहित्य जळून लाखांचे नुकसान झाले. सुदैवाने जीवितहानी टळली. अग्निशामक विभागाच्या दीड तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता.२१) सकाळी सव्वासातच्या सुमारास ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
fire
Municipal Corporation
Slum area
community
Slum
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com