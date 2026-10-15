चांदीच्या भावात ५ हजारांची घसरण
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सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १५ ः येथील सुवर्ण बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता. १५) चांदीच्या भावात पाच हजार रुपयांची घसरण झाली, तर सोन्याचे भाव किरकोळ कमी झाले.
बुधवारी सुवर्ण बाजार सुरू झाल्यानंतर चांदीचे दर तब्बल आठ हजार रुपयांनी खाली. दुपारनंतर मात्र तीन हजार रुपयांची वाढ झाली. चांदीचे भाव मागील दोन दिवसांत ११ हजारांनी कमी झाले आहेत. यंदाच्या वर्षात चांदीचे भाव प्रथमच दोन लाख १० हजारांपर्यंत आले आहेत. यामुळे खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आठवडाभरापासून सोने व चांदीचे भाव कमी होत आहेत. गुरुवारी सोने दोनशे रुपयांनी कमी झाले. बुधवारी (ता. १४) सोन्याचा भाव एक लाख ४६ हजार ५०० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होता. गुरुवारी सकाळी सोन्याचे भाव ५०० रुपयांनी कमी झाले. दुपारपर्यंत तीनशे रुपयांची वाढ होऊन सोने एक लाख ४६ हजार ३०० रुपयांवर आले होते, तर चांदीचे भाव पाच हजार रुपयांनी कमी झाली आहेत. बुधवारी दोन लाख १८ हजार (प्रतिकिलो विनाजीएसटी) रुपयांवर असलेली चांदी गुरुवारी दोन लाख १३ हजार रुपयांपर्यंत खाली आली.
काही दिवसांतील सोन्या-चांदीचे भाव
तारीख---सोने प्रतिदहा ग्रॅम--- चांदी प्रतिकिलो (विनाजीएसटी)
१० ऑक्टोबर---१ लाख ४९ हजार ८००--- २ लाख २५ हजार
११ ऑक्टोबर---१ लाख ४९ हजार ८००--- २ लाख २५ हजार
१२ ऑक्टोबर---१ लाख ४८ हजार ५००--- २ लाख २५ हजार
१३ ऑक्टोबर---१ लाख ४८ हजार--- २ लाख २४ हजार
१४ ऑक्टोबर---१ लाख ४६ हजार ५००--- २ लाख १८ हजार
१५ ऑक्टोबर---१ लाख ४६ हजार ३००--- २ लाख १३ हजार