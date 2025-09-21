Nashik Municipal Corporation : महापालिकेत ‘लाडके ठेकेदार योजना’!

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात हजारो साधू-संत व दहा कोटी भाविक येतील, असा अंदाज बांधून त्यादृष्टीने त्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्याचे नियोजन सुरू आहे. अर्थात, ते अद्याप कागदावर असले तरी काही कामे मात्र सुरू झाली आहेत. त्यांचे वाटप लक्षात घेता शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासह महापालिकेत लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर ‘लाडके ठेकेदार योजना’ सुरू झाली आहे. कामांच्या अटी व शर्ती निश्चित करताना आधी ठेकेदार निश्चित होतो, त्यानंतर कामांचे वाटप होते. ते का? सुज्ञास सांगणे नको..सन २०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून दहा कोटी भाविक येतील, असा अंदाज प्रशासनाकडून लावण्यात आला. त्यापूर्वी प्रयागराज येथील कुंभमेळ्याचा दौरा अधिकाऱ्यांनी केला. तेथे पुरविण्यात आलेल्या सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक गेले होते. अधिकाऱ्यांनी तेथील सुविधांबरोबरच गर्दीचाही अभ्यास केला. त्या गर्दीच्या अभ्यासातून दहा कोटींचा आकडा समोर आला. .भाविकांच्या अंदाजाचा एवढा मोठा आकडा बाहेर पडला म्हटल्यावर तेवढ्या प्रमाणात सुविधाही पुरवाव्या लागणार आहेत. तेथून सुरू झाली कोटीच्या कोटी उड्डाणे. महापालिकेने एक- दोन नव्हे, तर तब्बल १५ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला; तर शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, पुरातत्त्व, राज्य परिवहन महामंडळ, पोलिस, वनसंरक्षक, पर्यटन तसेच त्र्यंबकेश्वर पालिका मिळून नऊ हजार असा २४ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला..पंधरा हजार कोटींच्या आराखड्याचे समर्थन करताना महापालिकेकडून पाच हजार कोटी रुपये साधुग्राम व रस्ते भूसंपादनाचे असल्याचे सांगितले जाते. आराखडा अद्याप मंजूर नसला तरी मंजूर करणारे शासन व शासनात बसलेले अधिकारीही बापमाणसे आहेत. त्यामुळे आराखड्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. त्यानंतर प्राधान्यक्रमाच्या नावाखाली सुरू झाली आराखड्याची कपात. .कपात होता-होता, महापालिकेच्या आराखड्याचा आकडा आला सहा हजार कोटींवर, तरीही शासनाने आराखडा मंजूर केला नाही. आता आराखडा मंजुरी होईल की नाही, इथपर्यंत शंका घेण्यास वाव आहे; परंतु शासनाने डिसेंबर २०२५ व आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत अर्थात मार्च २०२६ पर्यंत पाच हजार १४० कोटी रुपयांच्या कामांना हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वर्क ऑर्डर हातात मिळेपर्यंत दोन महिने लागतील. तेथून कामे खऱ्या अर्थाने सुरू होतील..ठेकेदार हिताय धोरणया सर्व कामांमध्ये गंमत अशी की ठेकेदारधार्जिणे धोरण महापालिकेसह शासनाच्या अन्य विभागांनी अवलंबिले आहे. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी गेल्या आठवड्यात महापालिका मुख्यालयात दौरा केला. रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी कागदपत्रे तपासल्यावर दोन हजार २९१ कोटींचे रस्ते व पूल कामांचे बजेट पाच पटींनी वाढल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. त्यानंतर त्यांनी तपासणीसाठी पथक बोलाविले. तपासणीतून काय बाहेर पडायचे ते पडेल? परंतु धूर निघतोय म्हणजे जाळ असणारच, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. .सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम नागपूरस्थित एका कंपनीला देण्यात आले. जवळपास दोन हजार ५०० कोटींचे हे काम आहे. कंपनीच्या मालकांनी काम मिळविण्यासाठी फिरविलेली सूत्रे सर्वश्रुत आहेत. २७४ दशलक्ष लिटर क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प व साधुग्रामपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे जवळपास ३०० कोटींचे कामही वादात आहे. शंभर किलोमीटर लांबीच्या वीजतारा भूमिगत करण्याचे २०० कोटींचे काम आता महापालिकेकडे येईल. अर्थात, त्यासाठी ठेकेदार निश्चित झाला असल्याची वार्ता आहे. रस्त्यांची कामे करताना क्लब टेंडरिंग केले जाईल. अर्थात, ज्यावेळी क्लब टेंडरिंग (सर्व कामे एकत्र करणे)चा विषय चर्चेला येतो, त्या वेळी ठेकेदारांचे हित जोपासणे हाच एकमेव हेतू असतो. .शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन हजार १०० कोटी रुपयांचे क्लब टेंडरिंग केले. त्यातही ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवूनच क्लब टेंडरिंग करण्यात आले. ऑप्टिकल फायबर टाकणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, घनकचरा व्यवस्थापन अशा प्रकारची अनेक कामे करताना ‘ठेकेदार हिताय’ हेच धोरण आहे. काही कामे ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा दहा ते पंधरा टक्के दराने कमी दिसतात त्या मागे देखील कामे मिळविण्याची चाल आहे..PMP Bus: नवरात्रोत्सवात देवींच्या शक्तिस्थळांना भेट देण्यासाठी पीएमपीची विशेष बससेवा सुरू.स्पर्धेत फारसे कोणी दिसत नसल्यास वीस ते २५ टक्के अधिक दराने कामे घेतली जात आहेत. किंवा तसे गणित डोळ्यासमोर ठेवूनच निविदेतील अटी व शर्ती टाकल्या जात आहेत. कुंभमेळ्यात स्वच्छतेचे काम देताना अशाच प्रकारच्या खेळी खेळल्या गेल्या, त्यातून प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. कुंभमेळा जसा साधू-संत, भाविकांचा आहे तसा तो ठेकेदार व सहीचे अधिकार असलेल्या ठेकेदारांचाही झाला आहे. पवित्र कुंभात भाविकांचे स्नान होण्यापूर्वीच ठेकेदारांचे आर्थिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेतले जात आहेत. महापालिका व शासन यंत्रणेची ‘लाडका ठेकेदार योजना’ गुणवत्तेच्या पातळीवर टिकायला हवी एवढेच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.