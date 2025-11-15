Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांवर आता 'डिजिटल' वॉच; प्रकल्पांसाठी पीएमआयएस प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश!

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित सर्व प्रकल्पांचे नियोजन, देखरेख आणि प्रगती तपासण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (पीएमआयएस) तयार करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे सर्व कामांचे एकाच ठिकाणी निरीक्षण आणि नियंत्रण करता येणे शक्य होणार आहे. ही प्रणाली वापरण्यास सुलभ व उपयुक्त असून, सर्व यंत्रणांनी ही प्रणाली कार्यान्वित करावी, अशा सूचना कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी शुक्र(ता. १४) येथे दिल्या..कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणालीत डेटा अद्ययावत करण्याबाबत झालेल्या प्रशिक्षण सत्रात आयुक्त सिंह बोलत होते. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर व सर्व यंत्रणांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते..आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, की डिजिटल प्रणालीत सर्व यंत्रणांना नवीन वापरकर्ते व संस्था जोडणे, माहिती बदलणे आणि त्यांना आवश्यक अधिकार देणे शक्य होणार आहे. त्यामध्ये नवीन प्रकल्पांची माहिती व अशा प्रकल्पांची माहिती भरणे, अद्ययावत करणे, त्यातील कामांची यादी आणि पूर्ण होण्याच्या तारखा ठरविणे यासंदर्भात माहिती नोंदविता येणार आहे. .तसेच प्रकल्प किती टक्के पूर्ण झाला व त्याला टप्प्याटप्प्यानुसार लागलेला खर्च व देयके देणे आदी बाबी दर्शविता येतील. तसेच प्रगती अहवाल दाखविण्यासाठी छायाचित्रे व व्हिडिओ अपलोड करता येणे यांसह विभागाने दिलेल्या निरीक्षणांची नोंद पाहता येईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रणाली वापराबाबत येणाऱ्या अडचणींच्या निराकरणासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती नियुक्त केले जाणार असल्याचेही आयुक्त सिंग यांनी सांगितले..Kolhapur Election: गडहिंग्लज निवडणुकीत ‘ज.द.-भाजप-जनसुराज्य’ आघाडीचे जागावाटप निश्चित; शिंदे शिवसेनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष!.बाह्य यंत्रणेमार्फत तपासणीसिंहस्थ कुंभमेळ्यातील प्रकल्पासंदर्भात अडचणी, अडथळे व इतर विभागांकडील प्रलंबित मुद्द्यांची नोंद करणे व त्याबाबत स्मरण करून देणे या सुविधा ‘पीएमआयएस’मध्ये उपलब्ध आहेत. प्रत्येक प्रकल्पासाठी बाह्य तपासणी संस्था नेमली जाणार असून, त्यांनी केलेली निरीक्षणे प्रणालीत नोंदविता येतील, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले. ही प्रणाली समजण्यास अधिक सुलभ होण्यासाठी वापरकर्ता पुस्तिका, प्रत्येक टॅबची उपयुक्तता व त्याबाबतचे शार्ट व्हिडिओ तयार करून उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.