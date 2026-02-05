Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक सज्ज! बाह्य रिंगरोड आणि त्र्यंबकेश्वर-घोटी महामार्ग प्रकल्पांना मिळणार गती

नाशिक: शासनाच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या यादीत नाशिकचा परिक्रमा मार्ग (बाह्य रिंगरोड) आणि त्र्यंबकेश्वर-घोटी महामार्गाचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला गती देताना सिंहस्थापूर्वी हे दोन्ही रस्ते पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिली. दरम्यान, सिंहस्थासंदर्भात साडेदहा हजार कोटींच्या कामांना आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..मुंबई येथे बुधवारी (ता.४) मुख्य सचिव अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेत सिंहस्थ कार्यकारी समितीची बैठक पार पडली. बैठकीला सिंहस्थाशी संबंधित विभागांचे सचिव, नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह प्रमुख अधिकारी हे दुरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले..मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी प्रस्तावित रिंगरोड तसेच त्र्यंबकेश्वर-घोटी महामार्गाबाबतचा आढावा घेतला. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक भू-संपादन वेळेत पूर्ण करावे. भू-संपादनाबद्दल शेतकऱ्यांना विश्वासात घेत जमीन अधिग्रहण करावे असे निर्देश त्यांनी दिले. सिंहस्थाशी संबंधित विविध विकास कामांचाही अग्रवाल यांनी आढावा घेतला. .Sangli ZP : कवठेमहांकाळमध्ये निवडणूक रणसंग्राम! राष्ट्रवादी शरद पवार विरुद्ध सर्वपक्षीय महायुती थेट भिडली.प्राधान्याने व मोठ्या कामांसाठी कालावधी ठरवून घेताना त्या वेळेत ती पूर्ण होतील, यादृष्टीने नियोजन करावे. हे नियोजन करताना कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता यात कोठेही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा अग्रवाल यांनी दिला. बैठकीत डॉ. गेडाम आणि शेखर सिंह यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे, सध्या कामांची स्थिती व प्रस्तावित कामांची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.