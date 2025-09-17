Nashik Kumbh Mela : नाशिक सिंहस्थ वादात: 'क्लब टेंडरिंग'ला विरोध, शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक

नाशिक: सिंहस्थ प्राधिकरणाने नाशिक महापालिकेसाठी मंजूर केलेल्या एकूण निधीपैकी बांधकाम विभागाकडील कामे स्वतंत्ररीत्या न काढता एकत्रित निविदा (क्लब टेंडरिंग) काढण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्याने या विरोधात राजकीय वातावरणही तापण्यास सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने क्लब टेंडरिंगला विरोध केला असून, शिवसेनेने नगरविकास मंत्रालयाकडे, तर ‘राष्ट्रवादी’ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धाव घेण्याचा इशारा दिला. .राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने रस्ते कामाच्या २ हजार २७० कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध करताना त्यात क्लब टेंडरींग झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यावर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कुंभमेळ्याच्या टेंडरींगच्या कामावर टीका करताना हिवाळी अधिवेशनात जाब विचारणार असल्याचे सांगितले. .सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच नाशिक महापालिकेला देखील प्राधिकरणाने निधी मंजूर केला आहे. यात २०२५ पर्यंत रस्ते, पूल, जलकुंभ यावर १ हजार ००४ कोटी रुपये खर्च करायचे आहे. मार्च २०२६ पर्यंत ३ हजार ०६३ कोटी रुपये निधी खर्च करायचा आहे..अधिकाऱ्यांकडून कानावर हातबांधकाम विषयक कामाच्या निविदा क्लब करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याची कुणकूण शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना लागल्यानंतर त्यांच्याकडून महापालिकेत विचारणार करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी या विषयावर कानावर हात ठेवले. यापूर्वी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामात क्लब टेंडरींग झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कित्ता गिरवत बांधकाम विषयक कामे देखील एकाच व्यक्तीला दिले जाणार असल्याने राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहे..विद्युत विभागाचेही कामे समाविष्टसिंहस्थाची सर्वच कामे क्लब करताना विद्युत विषयक कामे देखील समाविष्ट करून घेतली जाणार असल्याने बांधकाम विभागाचे दुसऱ्या विभागातील हस्तक्षेप अंतर्गत वादाला कारणीभूत ठरत आहे..नगरविकास विभागाला न विचारता निर्णयमहापालिका प्रशासनाकडून कर्ज काढण्यापासून ते अधिकारी नियुक्त करण्यापर्यंत निर्णय घेताना शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून परवानगी घेतली जात नसल्याने गेल्या वर्षभरातील निर्णयांचा एकत्रित अहवाल नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला जाणार असल्याची माहिती महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी दिली..स्थानिक ठेकेदार मुकणार?सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणे नाशिक महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत होणारी कामेही क्लब करून देण्यासाठी सूचना आल्या, तसे महापालिकेतूनही या प्रकरणाला हवा देण्यात आली आहे. दहा ठेकेदार सांभाळण्यापेक्षा एकाच ठेकेदाराशी संपर्क साधणे सोपे असल्याने क्लब टेंडरिंगला प्राधान्य दिले जाईल. मात्र, स्थानिक ठेकेदार पुन्हा एकदा कामांना मुकणार आहे.क्लब टेंडरिंगमध्ये महत्त्वाचेदोन हजार २९१ कोटी रुपयांची कामे करण्याचा घाटलहान रस्ते एकत्र करून मोठ्या ठेकेदारांसाठी क्लब टेंडरिंगदोन हजार १९१ कोटी रुपयांमध्ये १०१ कोटींची पुलांची कामेएक हजार २०० कोटींचे रस्ते मंजूर असता दोन हजार ३०० कोटी रुपयांच्या कामावरून वादकामांचे टप्पे न पाडता एकच काम देण्यात आले.Ajit Pawar: बीडकरांनो जरा चांगल्या सवयी लावा, कधी सुधारणार तुम्ही... अजित पवार व्यासपीठावर संतापले, नेमकं काय घडलं? .यापूर्वी सिंहस्थाच्या कामांचे क्लब टेंडरिंग झाल्याने स्थानिकांवर अन्याय झाला आहे. आता पुन्हा तोच प्रयत्न होत असल्याने नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली जाईल. क्लब टेंडरिंगला आमचा विरोध आहे. - प्रवीण तिदमे, महानगरप्रमुख, शिवसेना क्लब टेंडरिंगला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तीव्र विरोध आहे. क्लब टेंडरिंग झाल्यास आंदोलन करू. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करणार आहे.- रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.