Nashik Kumbh Mela : नाशिक सिंहस्थ वादात: 'क्लब टेंडरिंग'ला विरोध, शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक

Simhastha Authority Fund Allocation in Nashik : नाशिक महापालिकेच्या सिंहस्थ निधीतील कामांमध्ये क्लब टेंडरिंग पद्धती अवलंबली जात असल्याने राजकीय वादंग. शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने क्लब टेंडरिंगला विरोध केला असून, शिवसेनेने नगरविकास मंत्रालयाकडे, तर ‘राष्ट्रवादी’ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धाव घेण्याचा इशारा दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ प्राधिकरणाने नाशिक महापालिकेसाठी मंजूर केलेल्या एकूण निधीपैकी बांधकाम विभागाकडील कामे स्वतंत्ररीत्या न काढता एकत्रित निविदा (क्लब टेंडरिंग) काढण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्याने या विरोधात राजकीय वातावरणही तापण्यास सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने क्लब टेंडरिंगला विरोध केला असून, शिवसेनेने नगरविकास मंत्रालयाकडे, तर ‘राष्ट्रवादी’ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धाव घेण्याचा इशारा दिला.

