Manisha Khatri : सिंहस्थासाठी दिंडोरी रस्ता होणार चकाचक; आयुक्त मनीषा खत्री यांच्याकडून कामाची प्रत्यक्ष पाहणी

पंचवटी: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या दिंडोरी रस्त्यावरील निमाणी चौक ते महापालिका हद्द या रस्त्याच्या विकासकामांची महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी मंगळवारी (ता. २३) प्रत्यक्ष पाहणी केली. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविक तसेच नाशिककरांच्या सोयी-सुविधांसाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कुंभमेळ्याच्या काळात घाटांकडे जाणारे प्रमुख मार्ग, नियोजित वाहनतळ तसेच शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यास हा रस्ता उपयुक्त ठरणार आहे. .या प्रकल्पांतर्गत एकूण आठ हजार मीटर (८ किमी) लांबीच्या रस्त्याचे काम करण्यात येणार असून, विकास आराखड्यानुसार रस्त्याची प्रस्तावित रुंदी ३० मीटर असणार आहे. भविष्यात रस्ता वारंवार खोदावा लागू नये यासाठी रस्ता बांधणीबरोबरच बीएसएनएल, एमएनजीएल, एमएसइडीसीएल, पथदीप, ऑप्टिकल फायबर तसेच पावसाळी गटार यांसारख्या सर्व युटिलिटी लाईन्सचे शिफ्टिंग व लेयिंग एकाच टप्प्यात करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. .सर्व प्रमुख चौकांत ‘युटिलिटी क्रॉसिंग’ची कामे रस्ता बांधणीदरम्यानच पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाढत्या वाहतुकीचा विचार करता, निमाणी चौक ते म्हसरूळ गाव आणि आळंदी कालवा ते महापालिका हद्दीपर्यंतचा रस्ता डीबीएम व बीसी (डांबरीकरण) पद्धतीने मजबूत करण्यात येणार आहे..या प्रकल्पात रस्ता रुंदीकरणासह अद्ययावत डिव्हायडर, फूटपाथ तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी सरकारी मालमत्तांच्या सीमा हलवण्याचे काम समाविष्ट आहे. दिंडोरी रस्त्यावरील हा विस्तारित व सुसज्ज रस्ता कार्यान्वित झाल्यानंतर शहराच्या उत्तर भागातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाल्याने वाहनांची गर्दी नियंत्रित होईल. म्हसरूळ व दिंडोरी परिसराशी शहराचा संपर्क अधिक सक्षम होऊन भविष्यातील नागरी विस्तार, व्यावसायिक घडामोडी व पायाभूत विकासाला चालना मिळेल..PCMC Election : राष्ट्रवादीची लवकरच पॅनेलनिश्चिती; ४५० इच्छुकांच्या मुलाखती; ख्रिसमसनंतर घोषणेची शक्यता.सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, हा रस्ता सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी तसेच नाशिक शहराच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवून दर्जेदार व कालबद्ध काम पूर्ण करावे.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.