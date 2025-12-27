Nashik Ramkal Path Project : 'रामकाल पथ' प्रकल्पासाठी मुदतवाढीची मागणी; पर्यटन सचिवांकडून नाशिकमध्ये कामाची पाहणी

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदाघाट परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या रामकाल पथ प्रकल्पाची पाहणी राज्याचे पर्यटन सचिव संजय खंदारे यांनी शुक्रवारी (ता. २६) केली. यावेळी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना कामातील तांत्रिक अडचणी, स्थलांतर व पुनर्वसनाशी संबंधित प्रश्न अधिकाऱ्यांनी मांडले. या अडथळ्यांमुळे प्रकल्पासाठी मंजूर निधी खर्चास डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याची मागणी प्रशासनाने केली..सन २०२६-२७ मध्ये नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळा भरणार असून, देश-विदेशातून लाखो भाविक येथे येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी रामतीर्थ, गोदाघाट आणि श्री काळाराम मंदिर परिसर जोडणारा रामकाल पथ विकसित करण्यात येत आहे..या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी पर्यटन विभागाचे सचिव खंदारे नाशिकमध्ये आले होते. त्यांनी गोदाघाट परिसरातील कामकाजाची पाहणी करून अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेतली..रामकाल पथाच्या आखणीदरम्यान काही लहान-मोठ्या मंदिरांची डागडुजी व आवश्यक ठिकाणी स्थलांतर, तसेच हिरावाडी परिसरातील काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. याशिवाय विविध तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागणार असल्याने कामासाठी अतिरिक्त कालावधी आवश्यक असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्पष्ट केले. .त्यामुळे निधी खर्चासाठी दिलेली मार्च २०२६ ची मुदत अपुरी ठरत असून, ती डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी सचिव खंदारे यांच्याकडे मांडली. या पाहणीप्रसंगी विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाची ही मागणी शासन मान्य करणार का, याकडे आता नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे..Mumbai Metro: ‘मेट्रो ४’च्या कामात मंत्र्याची आडकाठी, सहा स्थानकांसाठी आलेल्या निविदा न उघडण्याबाबत दबाव.१४५ कोटींचा निधीरामकाल पथ प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १४५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीतून प्रकल्पाच्या कामांना गती देण्यात आली असली, तरी सध्याची कामाची गती आणि येणारे अडथळे लक्षात घेता दिलेल्या मुदतीत संपूर्ण निधी खर्च होईल का, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्येच साशंकता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.