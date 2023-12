Simhastha Kumbh Mela Fund : ‘मिसिंग लिंक’साठी 2700 कोटी; वाहतुकीचा प्रश्न निघणार निकाली

नाशिक : २०२७ मध्ये पार पाडणाऱ्या संस्था कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेच्या वतीने एकूण आठ हजार ११७ कोटी रुपयांचा आराखडा निश्चित करताना त्या व्यतिरिक्त भूसंपादनासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

३००० कोटी निधीमध्ये २७०० कोटी रुपये मिसिंग लिंकसाठी खर्च करण्याची तयारी बांधकाम विभागाने केली असून, उर्वरित ३०० कोटी रुपये सिंहस्थाच्या अनुषंगाने विविध प्रकारच्या अमेनिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी खर्च केले जाणार आहे.

जवळपास ५५ मिसिंग लिंक सिंहस्थासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून खर्च केले जाणार आहे. मिसिंग लिंक विकसित करताना महत्त्वाच्या तसेच रिंग रोडला जोडले जाणार असल्याने या माध्यमातून वाढत्या वाहतुकीचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणात निकाली लागणार आहे.