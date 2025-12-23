Narhari Zirwal : "शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही"; सिंहस्थ कुंभमेळा भूसंपादनावर नरहरी झिरवाळ यांची मोठी ग्वाही

नाशिक: आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यात येणार असून, या कामांसाठी आवश्यक तेवढ्याच जमिनीचे संपादन केले जाईल आणि बाधित शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला दिला जाईल, अशी ठाम ग्वाही अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. २२) दिंडोरी, इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसोबत मंत्री झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. सिंहस्थ- कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित विविध विकास प्रकल्पांसाठी संपादित होणाऱ्या जमिनींबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्ताने कोट्यवधी भाविक जिल्ह्यात दाखल होणार आहेत. त्यामुळे दळणवळण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व इतर मूलभूत सुविधांचा विस्तार होणार असून, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. या सुविधांसाठी जमिनीचे संपादन करताना कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची राज्य शासन दक्षता घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. तसेच, या प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी अद्ययावत माहिती देण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. आमदार हिरामण खोसकर यांनीही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने विविध महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. बैठकीदरम्यान उपस्थित शेतकरी प्रतिनिधींनी आपली मते व भावना व्यक्त केल्या..Banana Farming Success: वडजीच्या केळीची ‘इराण’ला भुरळ; अतिवृष्टीच्या संकटात शेतकऱ्यांनी कमावले ४२ लाख.अधिक मोबदल्यासाठी नियमांच्या चौकटीत प्रयत्न : प्रसादजिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, सिंहस्थ- कुंभमेळ्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. दळणवळण व इतर पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत जिल्ह्याच्या प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतील. नियमांच्या चौकटीत राहून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील राहील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, शेतकऱ्यांनी मूल्यवर्धित सेवा व रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.