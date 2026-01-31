Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी ४५०० एसटी धावणार! भाविकांच्या प्रवासासाठी महामंडळाचे 'मेगा' नियोजन

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांच्या सुलभ व सुरक्षित प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. भाविकांच्या वाहतुकीसाठी एसटी महामंडळ चार हजार ५०० बस उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगवर व्यवस्थापनासाठी सिंहस्थ प्राधिकरणाकडून संयुक्त सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. .नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सिंहस्थ-कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे राज्य परिवहन महामंडळ व रेल्वेची बैठक पार पडली. पंचवटीत स्मार्टसिटी मिशन कार्यालयात कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. या वेळी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, महाव्यवस्थापक (वाहतूक) नितीन मैंद, महाव्यवस्थापक (स्थापत्य) दिनेश महाजन, उपमहाव्यवस्थापक (ऑपरेशन्स) चेतन हसबनीस, नाशिकचे प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गिते आदी उपस्थित होते..कुंभमेळ्यामध्ये बाह्य ते अंतर्गत वाहनतळांपर्यंत चार हजार ५०० एसटी बस चालविण्यात येतील. या बस कसबे सुकेणे, ओढा, खेरवाडी, नाशिक रोड, देवळाली कॅम्प, इगतपुरी रेल्वेस्थानक आदी ठिकाणांवरून त्र्यंबकेश्वर व अंतर्गत वाहनतळापर्यंत वाहतूक करतील. त्यासाठी बसची उपलब्धता, मार्ग नियोजन व सामग्री पुरवठा व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय स्तरावर सूक्ष्म नियोजन सुरू असल्याचे एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सिंहस्थ काळात रेल्वेद्वारे विशेष रेल्वेगाड्या चालविण्यात येणार आहेत. त्या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठकही पार पडली. मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने १६ महत्त्वाच्या रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगचा अहवाल दिला आहे. या ठिकाणी विविध कामांना मान्यता दिली असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट रेल्वे विभागाने ठेवले आहे. कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगच्या ठिकाणी सर्वेक्षण केले जात आहे. येत्या २७ तारखेपर्यंत हे सर्वेक्षण सुरू राहणार आहे. त्यामध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलिस विभाग, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद तसेच इतर संबंधित यंत्रणा आणि मध्य रेल्वेचे अधिकारी सहभागी होत आहेत..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! ५ नवे उड्डाणपूल सुरू होणार; कधी आणि कोणते? जाणून घ्या....बसस्थानकांचे नूतनीकरणकुंभमेळ्यांतर्गत त्र्यंबकेश्वर, जव्हार फाटा, निमाणी, वणी, नाशिक महामार्ग या प्रमुख बसस्थानकांचे नूतनीकरण व काँक्रिटीकरणाच्या कामांना लवकरच कार्यादेश दिले जाणार आहेत. तसेच सप्तशृंगगड येथे भूसंपादन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अटींसह निविदा काढण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा झाली. प्रत्येक विभागात स्वतंत्र सिंहस्थ-कुंभमेळा कक्ष स्थापनेसह विभागीय आराखडे व एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मानधन किंवा करार पद्धतीने नियमानुसार सहभागी करून घेण्याबाबत चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.