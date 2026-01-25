Nashik News: सिंहस्थाच्या पर्वावर उत्तर महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला ‘बूस्ट’! नाशिक-शिर्डी-त्र्यंबक ‘धार्मिक कॉरिडॉर’ने जोडले जाणार, पर्यटनवाढीची संधी..

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक- त्र्यंबकेश्वर- शिर्डी- सप्तशंृगगड- शनिशिंगणापूर असा धार्मिक कॅरिडॉर उभारणीसाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या माध्यमातून नाशिक विभागातील पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळण्यासह रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. त्यासोबतच नाशिकमधील धार्मिक, ऐताहासिक व कृषी पर्यटन वाढीची उत्तम संधी निर्माण झाली आहे. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .नाशिक व त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात तसेच नाशिक विभागात अनेक महत्व पूर्ण विकासकामे शासनाने हाती घेतली आहे. या विकासकामातंर्गत पर्यटन क्षेत्रातील संधी व रोजगार विचारात घेत शासनाने धार्मिक कॅरिडॉर निर्मितीचा निर्णय घेतला आहे. या धार्मिक कॅरिडॉरमध्ये नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील धार्मिकस्थळे जोडली जाणार आहेत. हा कॅरिडॉर विकसीत करताना त्यामध्ये दर्जेदार रस्ते, भाविकांसाठी विविध सूविधा तसेच स्थानिक पातळीवर सोयीसुविधांची निर्मिती केली जात आहे. .या माध्यामातून जिल्ह्यांचा विकास चालना मिळणार आहे. परंतू, त्यासोबतच नव्याने रोजगाराच्या संधीदेखील चालून येणार असल्याने हा धार्मिक कॅरिडॉर उत्तर महाराष्ट्रासोबत राज्याच्या पर्यटनाला नविन बुस्ट देणार ठरणार आहे. कृषीप्रधान जिल्हा अशी ओळख लाभलेल्या नाशिक जिल्ह्यात मागील काही वर्षात कृषी पर्यटन केंद्रांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होत आहे. सिंहस्थाच्या दृष्टीने पर्यटन विभागाकडून कृषी पर्यटनला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे. या माध्यमातून नाशिकच्या सर्वांगिण विकासाला मदत मिळणार आहे. तसेच यानिमित्ताने नाशिकच्या वाईनलाही प्रमोट करण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरु आहेत..भीमाशंकरचा जीर्णोद्धारपुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील श्रीक्षेत्र भीमाशंकर ज्योर्तिलिंग हे भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. सध्या भीमाशंकर मंदिराचे जतन व जीर्णोद्धाराचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. तसेच परिसरात भाविकांसाठी विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने हाती घेतलेल्या या कामामुळे भविष्यात श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वरसह तसेच श्रीक्षेत्र भीमाशंकर असे तिन्ही क्षेत्र जोडले जाणार आहेत. त्या माध्यमातून तिन्ही जिल्ह्यांतील पर्यटन वाढीसह रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील..‘आई’द्वारे महिलांना व्यवसायाची संधीपर्यटन विभागाच्या नाशिकच्या संचालनालयातर्फे ‘आई’ उपक्रमातंर्गत अधिकधिक महिलांना पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यामध्ये पर्यटन गाइड, होम-स्टे, टूर ऑपरेटर अशा विविध प्रकारच्या उपक्रमांसाठी महिलांना अनुदान वितरित केले जात आहे. नाशिक विभागातून आतापर्यंत अंदाजे ३६० प्रस्ताव पर्यटन संचालनालयाकडे प्राप्त झाले. त्यामधील २९५ प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यावर असून, ५० प्रस्ताव मंजूर करताना त्यात महिला उद्योजिकांना ८.८१ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. तर शासनाने व्याजापोटी १३.८१ लाख रुपये अदा केले..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वरसाठी निधीसिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिकमध्ये येणारे भाविक श्री घृष्णेश्वर येथे (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे भेट देतील. त्यामुळे राज्य सरकारकडून श्री घृष्णेश्वर परिसरासह अंजिठा लेणी परिसर तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्रमुख पर्यटन क्षेत्रांच्या विकासासाठी सुमारे चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.