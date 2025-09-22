Girish Mahajan Statement : प्रयागराजपेक्षा नाशिकचा कुंभमेळा अधिक आव्हानात्मक: मंत्री गिरीश महाजन

नाशिक: प्रयागराज येथील कुंभमेळ्याच्या तुलनेत नाशिक व त्र्यंबकेश्वरचा सिंहस्थ कुंभमेळा आव्हानात्मक आहे. आपल्याकडे जागेची उपलब्धता फारच कमी असून, ऐन पावसाळ्यात (ऑगस्ट २०२७) भाविकांसह साधू-महंतांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. सर्वांच्या सहकार्यातूनच हा कुंभमेळा यशस्वी होईल, असा विश्वास कुंभमेळामंत्री तथा समितीप्रमुख गिरीश महाजन यांनी रविवारी (ता. २१) नाशिकमध्ये व्यक्त केला. .नाशिक व त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे मंत्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचवटीतील पंडित विष्णू दिगंबर पलुस्कर सभागृहात ‘कुंभ-मंथन’ बैठक झाली. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, आमदार मंगेश चव्हाण, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, कुंभमेळा आयुक्त करिश्मा नायर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण व्यासपीठावर उपस्थित होते..शहरातील ‘निमा’, ‘आयमा’, ‘नरेडको’, ‘आयएमए’, जिल्हा उद्योग आघाडी, लघुउद्योग भारती, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्रेडाई यांसारख्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपाययोजना सुचविल्या. सिंहस्थ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. गेडाम यांनी प्रास्ताविक केले. हर्षदा भागवत, नारायण जाधव, संकेत काकड, सोनल कासलीवाल, हर्ष देवधर, मिलिंद राजपूत, सुनील आडके, ऋषभ बोरा, डॉ. प्रशांत भुतडा, डॉ. निशा पाटील, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष पी. एम. सैनी, राजेंद्र फड, डॉ. मंगेश थेटे, भाऊसाहेब शिंदे, राजाराम सांगळे, दिलीप तुपे, गोविंद बोरसे, सुजाता बच्छाव, संजय कोटेकर यांनी सूचना मांडल्या. त्यावर विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम आणि महापालिका आयुक्त खत्री यांनी सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या उपाययोजना व आवश्यक बाबींची माहिती दिली..जनतेमधून आलेल्या सूचनापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सिंहस्थ कुंभमेळा लोगोचे अनावरण करा सिंहस्थापूर्वी आडगाव ट्रक टर्मिनलचा प्रश्न मार्गी लावा नाशिक विमानतळाचे विस्तारीकरण, रेल्वेस्थानकावर फलाट वाढविणे, ‘समृद्धी’ला कनेक्ट करणारे रोड निर्माण करणे धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘त्र्यंबकेश्वर- नाशिक- सप्तशृंगगड’ असा विचार व्हावा कला, सांस्कृतिक संघटनांचा सहभाग हवा सातपूर, अंबडमध्ये गटार योजना व्हावी.तुम्ही स्तुती करताय की मस्करी..?आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने सूचना मांडताना मिलिंद राजपूत यांनी ‘दुचाकी’वर व्यवसाय करण्याची परवानगी मागितली. मंत्री महाजन यांना कुंभमेळ्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे, त्यामुळे ‘ऐकावे जनाचे- करावे मनाचे’ या उक्तीप्रमाणे पुढील सर्व गोष्टी ते करतील, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यावरून सभागृहात एकच हास्यकल्लोळ झाला. सभागृहाचा मूड पाहून मंत्री महाजन म्हणाले, की मला समजेना, तुम्ही माझी स्तुती करताय की मस्करी?.मला वाटले, फंड देणारनाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी स्वयंसेवी संस्था काम करण्यास उत्सुक असल्याचे सांगत ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष आशिष नहार यांना ‘स्वयंसेवक’ हा शब्द आठवण्यास काही सेकंद उशीर लागला. त्याला पर्यायी शब्द म्हणून त्यांनी ‘ते देण्यास तयार आहेत’ असा शब्द उच्चारला. त्याचा धागा पकडून मंत्री महाजन म्हणाले, ‘मला वाटले ते फंड द्यायला तयार आहेत.’ त्यावरून सभागृहात हास्याचे फवारे उडाले..कोण काय म्हणाले...प्रयागराजप्रमाणे नाशिकमध्ये चेंगराचेंगरीसारखी घटना घडू नये, यादृष्टीने ‘क्राउड मॅनेजमेंट’ होण्याची गरज आहे. भाविकांसाठी ‘टाइम स्लॉट’ निश्चित करावेत. आखाड्यांसाठी वापरात येऊ शकेल, अशा स्वरूपाचे ‘एक्झिबिशन सेंटर’ उभारावे.- आशिष नहार, अध्यक्ष, ‘निमा’.गोदावरी व शहर स्वच्छतेसाठी रोबोटिक्सचा वापर व्हायला हवा. ‘वेस्ट टू एनर्जी’चा वापर केल्यास कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे शक्य होईल. ‘आध्यात्मिक गुरूं’ची ब्रॅन्ड अम्बॅसिडर म्हणून नियुक्ती करावी. भाविक त्यांचे ऐकतील आणि स्नानासाठी गंगेवर एकच गर्दी होणार नाही.- गौरव ठक्कर, अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’, नाशिक.नाशिकच्या विमानतळाचे विस्तारीकरण करा. ‘इमिग्रेशन’चा प्रश्न सोडविल्यास आंतरराष्ट्रीय भाविक येथे येतील. द्वारका ते नाशिक रोडपर्यंत विस्तारीकरण गरजेचे आहे. समृद्धी महामार्गाला विल्होळी, वाडीवऱ्हेपासून जोड द्यावी. त्र्यंबकेश्वर कनेक्ट करणारा रस्ता विकसित करा.- ललित बूब, अध्यक्ष, ‘आयमा’.कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेला १० हजार कोटींची चालना मिळेल. वाहतूक नियोजनाच्या दृष्टीने शहरात एबीबी सर्कल, पपया नर्सरी व मायको (बॉश) सर्कलसह छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील काही ठिकाणी अंडरग्राउंड रोड तयार करण्याची आवश्यकता आहे. कोकण- मुंबई- उत्तर महाराष्ट्र- पुणे, नागपूर कनेक्टिव्हिटी वाढण्याची गरज आहे.- संजय सोनवणे, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स.Girish Mahajan : नाशिकमध्ये 'खड्डे लपवा' मोहीम, मंत्री महाजनांचा दौरा आणि अधिकाऱ्यांची पळापळ.खासगी हॉस्पिटलमधील बेड्सची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे. कुंभमेळ्यात लागणाऱ्या आरोग्यविषयक सर्व सुविधा पुरविण्यास आम्ही तत्पर आहोत.- डॉ. नीलेश निकम, अध्यक्ष, ‘आयएमए’ब्लड डोनेशन कॅम्प व्हॅन्स उपलब्ध करून द्यावी. जनरल मेडिसीन उपलब्ध करून द्यावे.- योगेश जोशी, लघुउद्योग भारती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.