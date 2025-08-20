नाशिक

Nashik Kumbh Mela : गिरीश महाजनांनंतर आता छगन भुजबळांनीही बोलावली कुंभमेळ्याची बैठक: संघर्ष वाढणार?

Political Tensions Rise in Mahayuti Ahead of Kumbh Mela Preparations : स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहणावरून आधीच महायुतीत वादाचे प्रसंग उभे ठाकले असताना भुजबळांनी कुंभमेळा बैठक बोलविल्याने महायुतीतील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीसंदर्भात मंत्री छगन भुजबळ गुरुवारी (ता. २१) आढावा घेणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुपारी अडीचला होणाऱ्या बैठकीप्रसंगी सर्व वरिष्ठांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहणावरून आधीच महायुतीत वादाचे प्रसंग उभे ठाकले असताना भुजबळांनी कुंभमेळा बैठक बोलविल्याने महायुतीतील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.

