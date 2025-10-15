नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी नाशिक महापालिकेची मोठी मागणी: ६४०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करणार

Singhst Kumbh 2027: Additional Water Requirement in Nashik : नाशिकमध्ये चांगला पाऊस झाल्यामुळे गंगापूर, दारणा आणि मुकणे धरणांमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यामुळे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने अतिरिक्त ६४०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षणाची मागणी नोंदवली आहे.
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेकडून अतिरिक्त पाण्याची मागणी नोंदविली जाणार आहे. गेल्या वर्षी सहा हजार २०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी नोंदविली होती. यंदा २०० दशलक्ष घनफूट अतिरिक्त पाण्याची मागणी नोंदविली जाईल. एकूण सहा हजार ४०० दशलक्ष घनफूट पाणी महापालिकेला हवे आहे. पुढील वर्षात कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होईल. त्यामुळे भाविकांची रेलचेल वाढेल. फ्लोटिंग लोकसंख्या वाढणार असल्याने अतिरिक्त पाण्याची मागणी नोंदविली जाणार आहे.

