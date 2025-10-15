Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी नाशिक महापालिकेची मोठी मागणी: ६४०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करणार

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेकडून अतिरिक्त पाण्याची मागणी नोंदविली जाणार आहे. गेल्या वर्षी सहा हजार २०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी नोंदविली होती. यंदा २०० दशलक्ष घनफूट अतिरिक्त पाण्याची मागणी नोंदविली जाईल. एकूण सहा हजार ४०० दशलक्ष घनफूट पाणी महापालिकेला हवे आहे. पुढील वर्षात कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होईल. त्यामुळे भाविकांची रेलचेल वाढेल. फ्लोटिंग लोकसंख्या वाढणार असल्याने अतिरिक्त पाण्याची मागणी नोंदविली जाणार आहे..गेल्या वर्षी गंगापूर धरणातून ४५०० दशलक्ष घनफूट, मुकणे धरणातून दीड हजार दशलक्ष घनफूट तर दारणा धरणातून दोनशे दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने धरणे फुल्ल आहेत. त्यात पुढील वर्षी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण झाल्यानंतर भाविकांची गर्दी वाढण्यास सुरुवात होईल. फ्लोटिंग लोकसंख्या लक्षात घेऊन अतिरिक्त पाण्याची मागणी नोंदविण्यावर प्रशासनात एकमत झाले. .त्यानुसार यावर्षी ६४०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षणाची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नोंदविली जाणार आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत पाणी आरक्षण कळवावे लागते. परंतु अद्यापपर्यंत पाणी आरक्षणाची मागणी नोंदविली नाही. यंदा अतिरिक्त दोनशे दशलक्ष घनफूट अतिरिक्त पाण्याची मागणी नोंदविली जाणार आहे..त्यानुसार गंगापूर धरणातून ४६०० दशलक्ष घनफूट, म्हणजेच मागील वर्षाच्या तुलनेत १०० दशलक्ष घनफूट जादा पाण्याची मागणी नोंदविली जाणार आहे. मुकणे धरणात १५०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित केले जाते, त्यातही शंभर दशलक्ष घनफूट अतिरिक्त एकूण १६०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचे आरक्षण मागणी नोंदविली जाणार आहे. दारणा धरणातून चेहेडी बंधारा येथून पाणी उपसले जाते. दोनशे दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित केले जात असले तरी पाण्याला येणारा दर्प व अळीयुक्त पाणी येत असल्याच्या तक्रारींमुळे पूर्णपणे उपसले जात नाही. त्यामुळे दारणातून दोनशे दशलक्ष घनफूट पाण्याचीच मागणी कायम राहणार आहे..Thane News: भिवंडीतील वऱ्हाळा तलावाला प्रदूषणाचा विळखा! ग्रामस्थांचे आयुक्तांना निवेदन .सद्यस्थितीत धरणात उपलब्ध पाणीसाठाधरण-एकूण पाणीसाठा (दशलक्ष घनफूट)गंगापूर समूह-१०,११७ (९९.५२ टक्के)दारणा-७,१४९ (१०० टक्के)मुकणे-७,०९७ (९८.०४ टक्के).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.