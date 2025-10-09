Ayush Prasad : 'मी कोणाचाही नाही' म्हणत आयुष प्रसाद यांनी स्वीकारला नाशिकच्या जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भू-संपादन व अन्य बाबींच्या पूर्ततेला प्राधान्य देताना लोकसहभागातून सुरक्षित व उत्कृष्ट कुंभमेळ्याचे नियोजन करण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. कुंभमेळ्याच्या नियोजनासह जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, तसेच प्रकल्पांसाठी यंत्रणा कार्यतत्पर असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी (ता. ८) जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, सहायक जिल्हाधिकारी अर्पिता ठुबे व डॉ. पवन दत्ता, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलावळे आणि सीमा अहिरे, तहसीलदार पंकज पवार, मंजूषा घाटगे व आबासाहेब तांबे आदी उपस्थित होते. त्यांनतर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..आयुष प्रसाद म्हणाले, महसूल प्रशासनात गतिमान व पारदर्शक कामकाज करताना जनतेची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य असेल. कामकाजात ई-ऑफिसचा वापर करताना एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यात येईल. तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने गर्दीचे नियोजनासाठी काम करणार आहे. पंढरपूरची वारी, तसेच मोठ्या रथयात्रा, प्रयागराजचा कुंभमेळा व २०१४-१५ च्या नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा अभ्यास करणार असल्याची माहिती आयुष प्रसाद यांनी दिली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या दंडाबाबत गृह विभाग, तसेच कायदा विभागाकडून मार्गदर्शन घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..मी कोणाचाही नाहीजलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी जवळीकमुळे नाशिकमध्ये पोस्टिंग मिळाल्याच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया देताना आयुष्य प्रसाद यांनी, मी जेथे जातो तेथील नेत्याशी माझे नाव जोडले जाते. पुणे जिल्हा परिषदेत कार्यरत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून संबोधले गेले. जळगावात महाजन यांच्याशी माझे नाव जोडले गेले. पण, मंत्री महाजन हे तुम्ही एकनाथ खडसे यांच्या जवळचे असल्याचे म्हणतात. परंतु मी कोणाचाही नाही, अशी स्पष्टोक्ती देताना बहुधा नाशिकमधून जाताना कोणच्या तरी नावासोबत माझ नाव जोडले जाऊ शकते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली..राज्यघटना आणि दलितांच्या आत्मसन्मानावर हल्ला .जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्धारआपत्ती व्यवस्थापन विभागात एआयची मदत घेणारसिंहस्थापूर्वी त्र्यंबकेश्वरमधील अतिक्रमणे दूर करणाररस्ते व विकासकामांसाठी भू-संपादनाला प्राधान्यसिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ब्रॅन्डिंगवर भरविमानतळ, सुरत-चेन्नई प्रकल्पांना गती देणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.