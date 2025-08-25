Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच घेणार आढावा बैठक; मंत्री दादा भुसे यांनी दिली माहिती

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनाबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्व विभागांची लवकरच आढावा बैठक घेणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी (ता. २४) येथे दिली. नाशिकच्या प्रश्नांसंदर्भात कुणीही बैठका घेऊ शकतात, असेही सूचक वक्तव्य त्यांनी केले. .नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या मंत्री भुसे यांनी रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री छगन भुजबळ यांनी नुकतीच सिंहस्थ कुंभमेळ्याची बैठक घेतली, त्याकडे भुसे यांचे लक्ष वेधण्यात आले. मंत्री भुसे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे लवकरच सिंहस्थाची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीमध्ये सर्वच विभागांचा सविस्तर आढावा होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री भुसे म्हणाले, की उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या संकल्पनेमधून शिवसेना महिला आघाडीतर्फे ‘लाडकी सून’ योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेतून सुनांचे संरक्षण केले जाणार आहे. .आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने योजना राबविण्यात येत आहे का, असा प्रश्न केला असता सर्वच योजना निवडणुकांसाठी नसतात, असे ते म्हणाले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेल्या महिला सुरक्षितता व जबाबदारीच्या शिकवणीमधून योजना राबविण्यात येत आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत सरकारी नोकरदारांनी घेतलेल्या लाभाबद्दल भुसे यांनी खंत व्यक्त केली. शासनाने पवित्र भावनेमधून ही योजना आणली असून, त्याला कोणी गालबोट लावत असल्यास ते योग्य नाही, असे मत त्यांनी मांडले..Dada Bhuse : महायुतीचा निर्णय शिंदे घेतील; पण आतापासूनच निवडणुकीच्या तयारीला लागा: दादा भुसे.वारकरी योग्य उत्तर देतील : भुसेखासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मटण खाण्यावरील वक्तव्याबद्दल मंत्री भुसे यांना विचारले असता मटण खाण्याचा संदर्भ इतर विषयांना जोडणे उचित नाही. या विषयावर वारकरी योग्य उत्तर देतील. मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनावर बोलताना शासनाच्या समितीच्या माध्यमातून सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका आहे. आंदोलनावरून जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा करून विनंती केली जाईल, असेही भुसे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.