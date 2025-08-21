नाशिक

Chhagan Bhujbal : मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर भुजबळांचा कुंभमेळ्यावर पहिला आढावा

Administrative Coordination Ahead of Singhsth Kumbh : मंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रथमच भुजबळ सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेणार असल्याने प्रशासनात धावपळ उडाली आहे. अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbalsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ गुरुवारी (ता. २१) बैठक घेणार आहेत. मंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रथमच भुजबळ सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेणार असल्याने प्रशासनात धावपळ उडाली आहे. अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
political
administration
Infrastructure
chhagan bhujbal
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com