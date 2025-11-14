नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्याचे 'लोगो' डिझाइन करा आणि लाखो जिंका! २० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत सहभाग

Official Announcement of Sinhasta Kumbh Mela Logo Contest : नाशिकमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विकासकामांचे भूमिपूजन आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या राज्यस्तरीय बोधचिन्ह स्पर्धेची अधिकृत घोषणा.
नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे अधिकृत बोधचिन्ह (लोगो) तयार करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत २० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर २०२५ या कालावधीत स्पर्धकांना सहभागी होता येईल. तर ५ जानेवारी २०२६ ला अंतिम बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात येणार आहे. स्पर्धेतील प्रथम तीन विजेत्या स्पर्धकांना रोख पारितोषिकासह सन्मानित करण्यात येईल.

