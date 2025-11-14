Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्याचे 'लोगो' डिझाइन करा आणि लाखो जिंका! २० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत सहभाग

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे अधिकृत बोधचिन्ह (लोगो) तयार करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत २० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर २०२५ या कालावधीत स्पर्धकांना सहभागी होता येईल. तर ५ जानेवारी २०२६ ला अंतिम बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात येणार आहे. स्पर्धेतील प्रथम तीन विजेत्या स्पर्धकांना रोख पारितोषिकासह सन्मानित करण्यात येईल..सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाला वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. त्यानिमित्त गुरुवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नाशिक शहर व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पाच हजार ६५७ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन झाले. या वेळी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या बोधचिन्ह स्पर्धेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली..सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी २० नोव्हेंबरपासून डिझाइन सादर करण्यास सुरुवात होईल. २० डिसेंबर ही सहभागाची अंतिम मुदत असून, ५ जानेवारी २०२६ ला बोधचिन्हाचे अनावरण होणार आहे. प्रथम विजेत्यास तीन लाख रुपये, दुसऱ्या विजेत्यास दोन लाख रुपये, तर तिसऱ्या विजेत्यास एक लाख रुपयाचे पारितोषिक देण्यात येईल, अशी घोषणा या वेळी करण्यात आली..Nashik Municipal Elections : महायुतीतच 'बिघाडी'! भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीत स्वबळावर लढण्याची तयारी.‘पीएमआयएस’ प्रणालीद्वारे सिंहस्थ कामांचे ट्रॅकिंगसिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित विविध विभागांची कामे गतिमान झाली आहेत. या सर्व प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने ‘पीएमआयएस’ (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टिम) ही आधुनिक प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीच्या सहाय्याने सर्व कामांचा वेळोवेळी आढावा व प्रगती अहवाल घेतला जाणार आहे. भूमिपूजन सोहळ्यादरम्यान या प्रणालीचे प्रात्यक्षिक सादरीकरण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.