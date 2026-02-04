Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थाची नांदी! त्र्यंबकेश्वरमधील १० आखाड्यांच्या विकासकामांचा गिरीश महाजन यांच्या हस्ते शुभारंभ

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्च्या दृष्टीने त्र्यंबकेश्वर येथील दहा आखाड्यांमधील कामांचा शुभारंभ मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते मंगळवारी (ता.३) करण्यात आला. प्रत्येक आखाड्यास १२ खोल्या बांधण्यात येणार असून त्यासाठी एक कोटींचा निधी देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मंत्री महाजन यांनी दिले आहे. .सिंहस्थ- कुंभमेळा ऑगस्ट २०२७ मधे होणार असल्याने या कामांना गती दिली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात त्र्यंबकेश्वर येथील दहा आखाड्यांच्या कामांसाठी सात कोटी ५५ लाखांची निविदा नगरपालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या आखाड्यांच्या प्रमुख महंतांनी प्रत्येकी पाच कोटींची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. टप्प्याटप्प्याने हा निधी मिळणार असल्याने पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक आखाड्याला साधारणत: ७२ ते ७८ लाखांची कामे मिळाली. यात शौचालय ब्लॉक, धर्मध्वज आणि सिमेंटचे रस्ते तयार करण्यात येतील. त्याचे उद्घाटन मंत्री महाजन यांच्या हस्ते मंगळवारी करण्यात आले..Sangli ZP :आठ वर्षांनंतरची सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक; भाजपसमोर सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान.आखाडानिहाय मंजूर निधी (रुपये)जुना आखाडा : ७८ लाख १२ हजार ८१६महानिर्वाणी आखाडा : ७२ लाख ६० हजार १४०अटल आखाडा : ७५ लाख २९ हजार २७९निरंजनी आखाडा : ७३ लाख ५६ हजार ३८०आनंद आखाडा : ७४ लाख २९ हजार ०५६आवाहन आखाडा : ७४ लाख ८८ हजार १३३अग्नी आखाडा : ७७ लाख ६५ हजार ६४४निर्मल आखाडा : ७६ लाख ४२ हजार ५९०नया उदासीन आखाडा : ७५ लाख ५२ हजार ०४७बडा उदासीन आखाडा : ७७ लाख १६ हजार ६३५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.