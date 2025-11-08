नाशिक

Bharat Financial : महिला कर्जदारांना मोठा धक्का! भारत फायनान्शियलमध्ये २८ लाखांहून अधिक रकमेचा अपहार; ६ जणांवर गुन्हा दाखल.

Fraudulent Activities at Bharat Financial Inclusion Limited : सिन्नर येथील भारत फायनान्शियल इन्क्युजन लिमिटेड कंपनीमध्ये कर्जदारांकडून वसूल केलेली रक्कम स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरून २८ लाखांहून अधिक रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सिन्नर पोलिसात सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल.
financial scam

financial scam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: येथील भारत फायनान्शियल इन्क्युजन लिमिटेड कंपनीसह १०४ कर्जदार महिलांची तब्बल २८ लाख ७३ हजार ८७७ रुपयांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी विशाल गणेश कचवे (२५, रा. नरव्हाळ, ता. जि. धुळे) यांनी सिन्नर पोलिसांत बँकेतील सहा जणांविरोधात फिर्याद दिली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
women
Finance
Fraud case news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com