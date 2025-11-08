Bharat Financial : महिला कर्जदारांना मोठा धक्का! भारत फायनान्शियलमध्ये २८ लाखांहून अधिक रकमेचा अपहार; ६ जणांवर गुन्हा दाखल.

सिन्नर: येथील भारत फायनान्शियल इन्क्युजन लिमिटेड कंपनीसह १०४ कर्जदार महिलांची तब्बल २८ लाख ७३ हजार ८७७ रुपयांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी विशाल गणेश कचवे (२५, रा. नरव्हाळ, ता. जि. धुळे) यांनी सिन्नर पोलिसांत बँकेतील सहा जणांविरोधात फिर्याद दिली आहे. .सुधीर राजेंद्र दिवे (रा. हिंगोणी, ता. वैजापूर, छत्रपती संभाजीनगर), प्रमोद अण्णा आरोटे (रा. महाजनपूर, ता. सिन्नर), रेवणाथ बापूसाहेब कदम (रा. दाढ, लोणी रस्ता, ता. राहता, जि. अहिल्यानगर), योगेश संजय जाधव (रा. चिंचोली, ता. चांदवड), ओंकार सायमन अष्टमकर (रा. टाकळी, ता. निफाड), जय सतीश पाटील (रा. जाधवमळा, टाकळी, ता. निफाड) यांच्यावर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..Pune Crime: पुण्यातील रस्त्यांवर गुंडगिरीचा माज; किरकोळ कारणांवरून हाणामारी, कोयत्याने वार करण्याचे प्रकार वाढले.८ डिसेंबर २०२१ ते ३ जुलै २०२४ या कालावधीत हा अपहार झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. संशयितांनी कर्जदारांकडून कर्जाची रक्कम वसुल करून ती बँकेत भरली नाही. ही रक्कम परस्पर स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरली. त्यामुळे बँकेसह कर्जदारांची फसवणूक झाली असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चव्हाण तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.