Sinnar Bus Accident : सिन्नर बसस्थानकात हृदयद्रावक घटना! ब्रेक निकामी झालेली बस थेट फलाटात घुसली; ९ वर्षीय आदर्शचा जागीच मृत्यू, ३ प्रवासी जखमी

सिन्नर: देवदर्शनाहून परतलेल्या कुटुंबावर नियतीने सिन्नर बसस्थानकात क्रूर आघात केला. ब्रेक निकामी झालेली सिन्नर आगाराची बस थेट फलाटात घुसल्याने पंढरपूरहून आलेल्या नऊ वर्षांच्या आदर्श योगेश बोऱ्हाडे या चिमुरड्याचा जागीच मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेत बालकाच्या आईसह तीन प्रवासी जखमी झाले आहेत..बुधवारी (ता. १९) सकाळी पावणेअकराच्या सुमारास बसस्थानकात प्रवाशांची गर्दी असताना ही दुर्दैवी घटना घडली. देवपूरला जाणारी बस (एमएच १३- सीयू ८२६७) आगारातून बाहेर काढून चालकाने पाचव्या फलाटावर आणली. मात्र, ब्रेक फेल असल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बसची दिशा चुकली. वेगात असलेली बस थेट फलाटात, प्रवासी बसण्याच्या जागेत घुसली..या वेळी दापूरला जाणाऱ्या बसची वाट पाहत असलेल्या बोऱ्हाडे कुटुंबावर हा अनपेक्षित प्रसंग कोसळला. आदर्श योगेश बोऱ्हाडे (वय ९) बसखाली चिरडला गेला आणि त्याने जागीच प्राण सोडले. मुलाला डोळ्यादेखत गमावलेल्या आई गौरी योगेश बोऱ्हाडे (वय ३०) याही जखमी झाल्या आहेत. त्यांच्या शेजारी असलेल्या मीराबाई प्रकाश आव्हाड व अन्य एक महिलाही जखमी झाली. घटनेच्या भीषणतेने स्थानकात मोठा गोंधळ उडाला. जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले..स्तंभामुळे वाचले अनेक जीवघटनेच्या वेळी स्थानकात गर्दी होती. बस फलाटात घुसताच ती स्थानकाच्या खांबावर धडकली. बस खांबावर आदळल्याने तिचा वेग मंदावला आणि पुढील अनर्थ टळला. जर बस त्या खांबाला धडकली नसती, तर जीवघेणी दुर्घटना होऊन मोठी जीवितहानी होण्याची भीती होती, असे प्रवाशांनी सांगितले..ब्रेक फेल बस फलाटावर आणलीच कशी?या संपूर्ण घटनेत सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, जी बस फलाटावर आणली गेली, तिचे ब्रेक निकामी होते. सकाळी आठला कणकोरीहून फेरा मारून आल्यावर पूर्वीच्या ड्यूटीवरील चालकाने बसमध्ये बिघाड असल्याचे पाहिले होते. त्याने बस डेपोत जमा करताना स्पष्टपणे ब्रेक फेल असल्याची नोंदही केली होती..तरीही, चालक ज्ञानेश्वर बंगय्या याने ही नादुरुस्त बस फलाटावर आणण्याचा निर्णय घेतलाच कसा? ब्रेक फेल असल्याची माहिती असूनही प्रवाशांच्या जिवाशी खेळणारी ही कृती का केली गेली? असे अनेक गंभीर प्रश्न प्रवाशांमध्ये तीव्र रोष आणि संतप्त भावना निर्माण करीत आहेत. या हृदयद्रावक घटनेमुळे सिन्नर स्थानकात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली..Buldhana News: दोघांच्या त्रासाला कंटाळून; नांदुरा तालुक्यात ५० वर्षीय व्यक्तीने संपवले जीवन .देवदर्शन करून आलेल्या कुटुंबावर नियतीचा घालानऊ वर्षांचा आदर्श, त्याचे आई-वडील आणि आजी-आजोबांसोबत नुकताच पंढरपूर येथील विठ्ठलाच्या दर्शनाहून परतला होता. पवित्र तीर्थक्षेत्राचे दर्शन घेऊन ते सकाळीच सिन्नर स्थानकात उतरले. आता दापूरला घरी जाण्यासाठी ते बसची वाट पाहत असतानाच, क्रूर काळ आदर्शच्या रूपाने बसस्थानकात उभा राहिला. अपघातानंतर आदर्शचे आजोबा आपल्या नातवाच्या निष्प्राण देहाला उचलून मदतीसाठी याचना करत होते. हे दृश्य पाहून स्थानकातील उपस्थितांचे मन हेलावून गेले..