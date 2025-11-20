नाशिक

Sinnar Bus Accident : सिन्नर बसस्थानकात हृदयद्रावक घटना! ब्रेक निकामी झालेली बस थेट फलाटात घुसली; ९ वर्षीय आदर्शचा जागीच मृत्यू, ३ प्रवासी जखमी

Tragic Bus Accident at Sinnar Station : सिन्नर बसस्थानकात ब्रेक फेल बस फलाटात घुसल्याने ९ वर्षीय आदर्श योगेश बोऱ्हाडे जागीच ठार; जखमी आईसह इतर दोन प्रवासी रुग्णालयात हलविण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: देवदर्शनाहून परतलेल्या कुटुंबावर नियतीने सिन्नर बसस्थानकात क्रूर आघात केला. ब्रेक निकामी झालेली सिन्नर आगाराची बस थेट फलाटात घुसल्याने पंढरपूरहून आलेल्या नऊ वर्षांच्या आदर्श योगेश बोऱ्हाडे या चिमुरड्याचा जागीच मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेत बालकाच्या आईसह तीन प्रवासी जखमी झाले आहेत.

