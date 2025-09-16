Crime News : सिन्नरमधील वायर चोरी प्रकरणी दोघांना अटक; लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

सिन्नर: माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील हिंद केसरी रेटीफायर लिमिटेड कारखान्यातून कॉपर वायर चोरीप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेने दोघांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याकडून मुद्देमालही हस्तगत करण्यात आला आहे. त्यात दोघांकडून १९७ किलो वजनाची कॉपर वायर आणि चोरीसाठी वापरलेल्या वाहनास ३ लाख ७८ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. तर आठ संशयित फरार आहेत..गुरुवारी (ता. ११) मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी चाकूचा धाक दाखवून सुरक्षा रक्षकाला बांधून ठेवले आणि एसीसाठी लागणाऱ्या ३२० किलो कॉपर वायरची चोरी केली होती. या प्रकरणी पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील आणि अपर अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर यांच्या सूचनेनुसार तपास सुरू होता. .निरीक्षक रवींद्र मगर यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक सुदर्शन बोडके, हवालदार प्रवीण काकड, विनोद टिळे, संदीप कडाळे, सतीश घुटे, आबा पिसाळ, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहिरम यांच्या पथकाने तपास करत सुनील रघुनाथ सोनार (वय ३८, रा. राणेनगर, नाशिक) आणि ईस्माईल याकुब खान (वय ४५, रा. रोहरतगड, उत्तर प्रदेश, ह.मु. इगतपुरी) या दोघांना ताब्यात घेतले. .Nitin Gadkari : चाकण, मोशी वाहतूक कोंडी कायमची संपुष्टात येणार; केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी.त्यांच्या चौकशीतून आणखी आठ संशयितांची नावे समोर आली आहेत. यात ईस्साद उर्फ लंबू मसुद अली (रा. गोंदेफाटा), संतोष उर्फ राहुल सोमा हिरवे, हर्षद दशरथ बेंडकोळी, रवी पगारे, वैभव दत्तू मुकणे, राहुल बोडके (सर्व रा. वाडीवऱ्हे, ता. इगतपुरी) यांचा समावेश असून, ते सर्व फरार आहेत. अटक केलेल्या दोघांकडून १९७ किलो वजनाची कॉपर वायर आणि चोरीसाठी वापरलेली टाटा कंपनीची छोटा हत्ती ही गाडी असा एकूण ३ लाख ७८ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.