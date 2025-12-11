नाशिक

Sinnar News : १३ टक्के जीएसटी परतावा अडकला! सिन्नरचे १२५ कोरुगेशन बॉक्स कारखाने अडचणीत, अर्थमंत्र्यांकडे साकडे

Sinnar Corrugation Box Units Hit by GST Refund Delays : सिन्नर इंडस्ट्रिअल अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (सिमा) उद्योजकांनी नवीन जीएसटी कररचनेमुळे कोरुगेशन बॉक्स निर्मिती करणाऱ्या १२५ कारखान्यांच्या अडचणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर मांडल्या आहेत. १३ टक्के कर परतावा वेळेत न मिळाल्याने उद्योजकांचे आर्थिक नियोजन बिघडले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: कोरुगेशन बॉक्स निर्माण करणारे १२५ कारखाने नवीन कररचनेनंतर अडचणीत सापडले आहेत. कर परतावा वेळेत मिळत नसल्याने उद्योजकांना भांडवल उभे करणे अवघड होऊन बसले आहे. कर परतावा वेळेत व निश्चित काळात परत मिळण्यासाठी सिन्नर इंडस्ट्रिअल अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सिमा) याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना साकडे घातले आहे.

