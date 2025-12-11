Sinnar News : १३ टक्के जीएसटी परतावा अडकला! सिन्नरचे १२५ कोरुगेशन बॉक्स कारखाने अडचणीत, अर्थमंत्र्यांकडे साकडे

सिन्नर: कोरुगेशन बॉक्स निर्माण करणारे १२५ कारखाने नवीन कररचनेनंतर अडचणीत सापडले आहेत. कर परतावा वेळेत मिळत नसल्याने उद्योजकांना भांडवल उभे करणे अवघड होऊन बसले आहे. कर परतावा वेळेत व निश्चित काळात परत मिळण्यासाठी सिन्नर इंडस्ट्रिअल अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सिमा) याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना साकडे घातले आहे..अध्यक्ष किशोर राठी, उपाध्यक्ष किरण भंडारी, सचिव बबन वाजे, कोषाध्यक्ष राहुल नवले, विश्वस्त रतन पडवळ, अरुण चव्हाणके, मुकेश देशमुख, अतुल अग्रवाल, मारुती कुलकर्णी, शांताराम दारुंटे, सारंग कुलकर्णी, तानाजी वारुंगसे, शशिकांत नवले, दत्ता नवले आदी उद्योजकांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे..कच्चा माल खरेदी करताना १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. तर तयार माल विकताना ५ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. त्यामुळे खरेदी-विक्रीदरम्यान तब्बल १३ टक्के जीएसटी क्रेडिट शिल्लक राहते. हा परतावा वेळेत न मिळाल्याने उद्योजकांना आर्थिक गणित जुळविणे अवघड झाले आहे. उद्योग चालविण्यासाठी भांडवल कोठून उभे करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..‘सिमा’ने ही केली मागणीसिमा संघटनेने कोरुगेशन बॉक्स कारखान्यांच्या अडचणींवर लक्ष वेधले आहे. खरेदीवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करावा. त्यामुळे खरेदी व विक्रीचा कर समान राहणार आहे, जेणेकरून उद्योजकांना आर्थिक चक्र सुरळीत ठेवण्यासाठी मदत होईल. त्यावर कार्यवाही करावी, अशी मागणी सिमातर्फे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्याकडे करण्यात आली आहे..दिवाळीपूर्वी अशी होती कररचनाकेंद्र सरकारने कोरुगेशन बॉक्स निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना दिवाळीनंतर सुधारणा केली. तत्पूर्वी खरेदी व विक्रीवर १२ टक्के जीएसटी लागू होता. नव्या कररचनेत अतिरिक्त कर भार परताव्याच्या स्वरूपात अडकून राहत आहे. परताव्याचा कालावधीही निश्चित नाही. त्यामुळे परताव्याचे पैसे भगवान भरोसे ठरत आहेत..Kolhapur CPR Corruption : सीपीआरमधील वैद्यकीय बिलांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या लाचांची गंभीर चौकट उघड; ठाकरे गटाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची ठाम मागणी.कोरुगेशन बॉक्सनिर्मिती कारखान्यांना कर परतावा निश्चित वेळेत व्हावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने अल्प मुदतीची वेळ ठरवावी. कारखान्यांसमोरील अडचण तातडीने दूर करावी.- रतन पडवळ, विश्वस्त, सिमा संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.