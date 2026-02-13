Nashik Rural News : पतीला वाचविताना महिलेचा दुर्दैवी अंत; विहिरीजवळ विजेचा धक्का बसला अन् क्षणात सुखी संसार झाला उद्ध्वस्त!

सिन्नर : शिंदेवाडी (ता. सिन्नर) येथील एका शेतकरी कुटुंबावर नियतीने काळाचा घाला घातला. पतीला विजेच्या धक्क्यातून वाचविण्यासाठी धावलेल्या पत्नीला स्वतःचा जीव गमवावा (Wife Dies Saving Husband) लागल्याची हृदयद्रावक घटना घडली असून, संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..दीपक खाडे (वय ४२) हे सकाळी आठच्या सुमारास पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतातील विहिरीवर गेले होते. वीजपंप सुरू करण्यासाठी ते विजेच्या पेटीजवळ गेले. बटण दाबताच अचानक त्यांना विजेचा तीव्र धक्का बसला. त्यांच्याबरोबर पत्नी छाया खाडे (३८) या उपस्थित होत्या..Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!.पतीला विजेचा धक्का बसल्याचे पाहताच छाया यांनी क्षणाचाही विलंब न करता त्यांना जोराचा धक्का देत बाजूला ढकलले. दीपक खाडे हे दूर फेकले गेले आणि मोठ्या संकटातून बचावले. मात्र, नियतीने वेगळेच ठरविले होते. पतीचा जीव वाचविताना छाया खाडे स्वतःच विजेच्या धक्क्याच्या विळख्यात सापडल्या..गंभीर अवस्थेत त्यांना तातडीने सिन्नर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेप्रकरणी पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, हवालदार पाटील पुढील तपास करीत आहेत. पतीचा जीव वाचविताना स्वतःचे आयुष्य अर्पण करणाऱ्या छाया खाडे यांच्या त्यागाने गाव हळहळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.