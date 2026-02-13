नाशिक

Nashik Rural News : पतीला वाचविताना महिलेचा दुर्दैवी अंत; विहिरीजवळ विजेचा धक्का बसला अन् क्षणात सुखी संसार झाला उद्ध्वस्त!

Tragic Electrocution Incident in Shindewadi, Sinnar : सिन्नर तालुक्यातील शिंदेवाडी येथे शेतात वीजपंप सुरू करताना शेतकऱ्याला विजेचा धक्का बसला. पतीला वाचवण्यासाठी धावलेल्या पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
सिन्नर : शिंदेवाडी (ता. सिन्नर) येथील एका शेतकरी कुटुंबावर नियतीने काळाचा घाला घातला. पतीला विजेच्या धक्क्यातून वाचविण्यासाठी धावलेल्या पत्नीला स्वतःचा जीव गमवावा (Wife Dies Saving Husband) लागल्याची हृदयद्रावक घटना घडली असून, संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

