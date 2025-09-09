Sinnar News : सिन्नरमध्ये मोठी कारवाई: ७९ ग्रामपंचायत सदस्य जातपडताळणीअभावी अपात्र

नाशिक: सिन्नर तालुक्यातील ७९ ग्रामपंचायत सदस्यांनी मुदत संपूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंदर्भात कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १०-१ ‘अ’नुसार सदर सदस्यांना अपात्र ठरविले. या कारवाईमुळे सिन्नरच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. .ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राखीव जागेवर निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार तालुक्यात सन २०१९ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राखीव जागेवर निवडणूक लढत उमेदवारांनी विजय संपादन केला होता. या विजयी उमेदवारांनी नियमानुसार विहित मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्रांबाबतची कागदपत्रे जमा करणे गरजेचे होते; परंतु उमेदवारांनी सदरची कागदपत्रे जमा केली नाहीत. .शासनाने वारंवार मुदतवाढ देऊनही या सदस्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या पडताळणीत संधी देऊनही सदरच्या सदस्यांनी त्यांचे जात पडताळणीचे वैध प्रमाणपत्र व कागदपत्रे सादर केली नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी या सर्व सदस्यांना अपात्र घोषित करण्याचे आदेश दिले आहेत..जिल्हा प्रशासनाने गेल्या महिन्यात येवला तालुक्यातील सदस्यांना जातपडताळणीअभावी अपात्र घोषित केले होते. मात्र, या सदस्यांनी न्यायालयातून त्यावर स्थगिती मिळवली होती. त्यानंतर आता सिन्नर तालुक्यात एकाच वेळी ७९ सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने अनेक गावांच्या कारभारावर परिणाम होणार आहे..MLA Kashinath Date: पक्षशिस्त पाळा, पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नाही : आमदार काशिनाथ दाते; राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक, पक्षाचं संघटन मजबूत करणार.या गावांमधील सदस्य अपात्रसोनांबे, विंचूर दळवी, चंद्रपूर, मुसळगाव, निमगाव देवपूर, धोंडबार, सांगवी, धारणगाव, ब्राह्मणवाडे, मऱ्हळ खुर्द, देशवंडी, निऱ्हाळे, चिंचोली, सोनारी, मेंढी, औंढेवाडी, आटकवडे, सावता माळीनगर, दत्तनगर, पांगरी बुद्रुक, कोनांबे, बेलू, चास, पिंपळे, बोरखिंड, आडवाडी, मलढोण, जामगाव, रामनगर, धोंडवीरनगर, दुशिंगपूर, वडझिरे, हिवरे, केपानगर, यशवंतनगर, वडगाव सिन्नर, नळवाडी, खंबाळे, पाथरे बुद्रुक, कुंदेवाडी, सोनगिरी, कणकोरी, चोंढी, पुतळेवाडी, शिवडे, आशापुरी, घोटेवाडी, फर्दापूर, दहीवाडी, दातली, पिंपळगाव, भरतपूर, दोडी खुर्द, कोमलवाडी बोरखिंड, सरदवाडी, पांढुर्ली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.