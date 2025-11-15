नाशिक

Sinnar News : सिन्नरमध्ये भाजपची मोठी राजकीय चाल: खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे काका हेमंत वाजे यांचा पक्षात प्रवेश!

BJP Accelerates ‘Mission Incoming’ Ahead of Municipal Elections : नाशिक पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने 'मिशन इनकमिंग'ला वेग देत सिन्नरचे माजी नगराध्यक्ष हेमंत वाजे आणि त्यांच्या पत्नी तेजश्री वाजे यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.
Municipal Election

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पालिका निवडणुकांमध्ये १०० टक्के यश मिळविण्याच्या उद्देशाने भारतीय जनता पक्षाने ‘मिशन इनकमिंग’ मोहिमेला पुन्हा वेग दिला आहे. चांदवडमध्ये माजी आमदार शिरीष कोतवाल यांचा प्रवेश घडवून काँग्रेसला, तर इगतपुरीत माजी नगराध्यक्ष संजय इंदूलकर यांना पक्षात घेऊन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला धक्का दिल्यावर आता सिन्नरमध्येही भाजपने मोठी राजकीय चाल खेळली आहे.

