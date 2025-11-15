Sinnar News : सिन्नरमध्ये भाजपची मोठी राजकीय चाल: खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे काका हेमंत वाजे यांचा पक्षात प्रवेश!

नाशिक: पालिका निवडणुकांमध्ये १०० टक्के यश मिळविण्याच्या उद्देशाने भारतीय जनता पक्षाने ‘मिशन इनकमिंग’ मोहिमेला पुन्हा वेग दिला आहे. चांदवडमध्ये माजी आमदार शिरीष कोतवाल यांचा प्रवेश घडवून काँग्रेसला, तर इगतपुरीत माजी नगराध्यक्ष संजय इंदूलकर यांना पक्षात घेऊन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला धक्का दिल्यावर आता सिन्नरमध्येही भाजपने मोठी राजकीय चाल खेळली आहे..खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे काका व माजी नगराध्यक्ष हेमंत वाजे, तसेच त्यांच्या पत्नी तेजश्री वाजे यांनी शुक्रवारी (ता. १४) नाशिक येथे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. येत्या सिन्नर पालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी देण्याचा प्रस्ताव त्यांना देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते..भाजपने जिल्ह्यातील अकरा पालिकांवर लक्ष केंद्रीत केले असून, सत्तापरिवर्तनासाठी प्रभावी नेत्यांना पक्षात सामावून घेतले जात आहे. इगतपुरीतील प्रवेशाने शिवसेना (उबाठा) पक्षाची पकड सैल झाली. त्यानंतर चांदवडमध्ये माजी आमदार व माजी जिल्हाध्यक्ष शिरीष कोतवाल यांच्या प्रवेशाने काँग्रेससाठी धक्का निर्माण झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये सिंहस्थ कामांचे उद्घाटन होण्यापूर्वीच कोतवाल यांनी प्रवेश केला होता..आता सिन्नरमध्ये झालेला वाजे यांचा प्रवेशही तितकाच महत्त्वाचा समजला जात आहे. हेमंत वाजे हे नाशिक जिल्ह्याच्या पहिल्या महिला आमदार रुख्मिणीबाई वाजे यांचे पुत्र असून, त्यांचे वडील (कै.) विठ्ठल वाजे हे सिन्नरचे नगराध्यक्ष होते. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ते शिवसेनेचे गटनेते होते. त्यांच्या या प्रवेशाने सिन्नरमधील शिवसेना (उबाठा) पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे..या वेळी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, उदय सांगळे, भारत कोकाटे, विजय साने, लक्ष्मण सावजी, संजय सानप, ज्ञानेश्वर कुऱ्हाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते..BMC Elections : निवडणुकीपूर्वीच महाविकास आघाडीत मोठी फूट, काँग्रेस मुंबईत स्वबळावर लढणार!.सिन्नरमध्ये मोठा लवाजमा प्रवेशहेमंत वाजे यांच्याबरोबर खालील कार्यकर्त्यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला. यात विजय जाधव, अनिल पवार, अतुल बोऱ्हाडे, राम कर्पे, आशा कर्पे, प्रियंका बोऱ्हाडे, विष्णू भगत, चंद्रकांत गवळी, सोनू पेखळे, पंडित कोथळे, युगंधर वाजे, शरद वाजे, दिनेश वाजे, आदित्य सांगळे, दीपक मोरे, देवीदास वाजे, अमोल वाजे, श्याम वाजे, निशांत बोऱ्हाडे, गणेश बोऱ्हाडे, ललित सानप, ऋषीकेश नाईक आदींचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.