Nashik Sinnar Highway : नाशिक-सिन्नर महामार्ग बनला 'मृत्यूचा सापळा'; शिंदे टोलनाक्यावर ८ ऑक्टोबरला ठिय्या आंदोलन

नाशिक रोड: नाशिक-सिन्नर महामार्गावरील शिंदे गावाजवळील टोलवेज कंपनीच्या गलथान कारभाराविरोधात पंचक्रोशीतील नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अनेक दिवसांपासून हा महामार्ग आणि सर्व्हिस रोड नादुरुस्त झाल्याने 'मृत्यूचा सापळा' बनला आहे. रस्ते दुरुस्त करण्याऐवजी टोल कंपनी व राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे..या पार्श्वभूमीवर, शिंदे गावाजवळील टोलनाका सिन्नरच्या पुढे हलवावा, या मुख्य मागणीसाठी सरपंच बाजीराव जाधव व पंचक्रोशीतील नागरिकांनी ८ ऑक्टोबरला शिंदे टोलनाक्यावर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. चेतक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने बीओटी तत्त्वावर विकसित केलेल्या या महामार्गावर सध्या ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. सर्व्हिस रोडची अवस्थाही दयनीय झाली आहे..शिंदे, पळसे ग्रामपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून टोल प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही केवळ पोकळ आश्वासने मिळाली आहेत. याशिवाय, महामार्ग प्राधिकरणाने भूसंपादन केलेल्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. सर्व्हिस रोडवर अनेक ठिकाणी पथदीप नाहीत. तसेच, महामार्ग करताना बुजवलेले किंवा अरुंद केलेले नैसर्गिक नाले-ओढे यामुळे मागील आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये महामार्गालगतच्या अनेक घरांमध्ये पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले आहे. या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी हे आंदोलन पुकारले असून, याबाबतचे निवेदन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, बांधकाम विभाग आणि पोलिस प्रशासनाला देण्यात आले आहे.