Nashik Sinnar Highway : नाशिक-सिन्नर महामार्ग बनला 'मृत्यूचा सापळा'; शिंदे टोलनाक्यावर ८ ऑक्टोबरला ठिय्या आंदोलन

Citizens protest against toll plaza mismanagement : टोलवेज कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाच्या गलथान कारभाराविरोधात आणि नादुरुस्त रस्त्यांच्या निषेधार्थ सरपंच बाजीराव जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ८ ऑक्टोबरला या टोलनाक्यावर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा पंचक्रोशीतील नागरिकांनी दिला आहे.
नाशिक रोड: नाशिक-सिन्नर महामार्गावरील शिंदे गावाजवळील टोलवेज कंपनीच्या गलथान कारभाराविरोधात पंचक्रोशीतील नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अनेक दिवसांपासून हा महामार्ग आणि सर्व्हिस रोड नादुरुस्त झाल्याने ‘मृत्यूचा सापळा’ बनला आहे. रस्ते दुरुस्त करण्याऐवजी टोल कंपनी व राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

