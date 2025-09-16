Sinnar News : औद्योगिक पाणी दरवाढीने उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी; ‘सिमा’चा अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्याची मागणी

सिन्नर: राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांच्या पाणी दरात तब्बल १७.२५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याने उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. यापूर्वी १६ रुपये प्रति क्युबिक मीटर असलेला दर आता वाढवून १८.७५ रुपये करण्यात आला असून, आधीच मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या माळेगावसह इतर औद्योगिक वसाहतींतील उद्योगांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. .मूलभूत सुविधा नीट उपलब्ध करून दिल्या जात नसतानाही दरवाढ लादण्यात आली असल्याने हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी सिन्नर इंडस्ट्रियल अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सिमा) केली आहे..यापूर्वी १६ रुपये प्रति क्युबिक मीटर असलेला दर आता औद्योगिक विकास महामंडळाने वाढवून १८.७५ रुपये प्रति क्युबिक मीटर केला आहे. माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत आधीच सुविधांची कमतरता असताना, ही दरवाढ उद्योजकांसाठी मोठा धक्का आहे. सिमाचे अध्यक्ष किशोर राठी, उपाध्यक्ष किरण भंडारी, सचिव बबन वाजे, कोषाध्यक्ष राहुल नवले, विश्वस्त रतन पडवळ, अरुण चव्हाणके, मारुती कुलकर्णी, शांताराम दारुंटे, श्रीरंग हारदे, लक्ष्मण डोळे, नवनाथ नागरे, सतीश नेहे, मुकेश देशमुख, शशिकांत नवले, नंदकुमार पाटील आणि अन्य उद्योजकांनी ही दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे..यापूर्वीही औद्योगिक विकास महामंडळाने फायर चार्जेस आणि नवीन उद्योगांच्या आराखडा मंजुरीचे दर वाढवले आहेत. त्यातच वीज दरातही वाढ झाली आहे. या सर्व दरवाढींमुळे उद्योग अडचणीत येतील, असे सिमाने म्हटले आहे..आधीच सुविधांची चणचणमाळेगाव वसाहतीत उद्योजकांना चांगले रस्ते, गटारी व अखंडित पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. नवीन उद्योगांना वीजजोडणी मिळण्यातही अडचणी येत आहेत. या परिस्थितीत पाणी दरात वाढ करून उद्योजकांची कोंडी केली जात असल्याचा आरोप होत आहे..Kirkitwadi News : शिक्षणासाठी धोक्याची वाट! खडकवासला पुलावर पाणी साचून जीव धोक्यात.आधीच मूलभूत सुविधा मिळत नसून, त्यात सरकारने केलेली दरवाढ उद्योजकांसाठी अन्यायकारक आहे. ही दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरून उद्योजकांना आंदोलन करावे लागेल.- बबन वाजे, सचिव, ‘सिमा’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.