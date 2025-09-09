नाशिक

Sinnar News : रात्रीच्या अंधारात मेंढ्यांची चोरी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; सहा साथीदार फरार

Interstate Sheep Theft Gang Busted in Sinnar : सिन्नर पोलिसांनी राजस्थानातील रावल बंजारा यासह आंतरराज्य मेंढी चोरी करणाऱ्या टोळीचा छडा लावून मोठी कारवाई केली.
Theft Gang

सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: मेंढ्या चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा छडा लावण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला यश आले आहे. राज्यस्थान येथून टोळीचा म्होरक्या गजाआड केला असून, सिन्नरसह राहाता (जि. अहिल्यानगर) येथील घटना उघडकीस आणल्या आहेत.

