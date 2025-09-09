Sinnar News : रात्रीच्या अंधारात मेंढ्यांची चोरी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; सहा साथीदार फरार

सिन्नर: मेंढ्या चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा छडा लावण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला यश आले आहे. राज्यस्थान येथून टोळीचा म्होरक्या गजाआड केला असून, सिन्नरसह राहाता (जि. अहिल्यानगर) येथील घटना उघडकीस आणल्या आहेत. .रावल उर्फ राहुल कालू बंजारा (२१, रा. कछालिया, ता. तलेरा, जि. बुंदी, राजस्थान) असे अटक केलेल्या टोळीच्या म्होरक्याचे नाव आहे. त्याने मनेगाव, दोडी, दुशिंगवाडी, धोंडवीरनगर यासह राहता तालुक्यातील देर्डे कोऱ्हाळे येथील गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक रवींद्र मगर, वावीचे सहाय्य्क पोलिस निरीक्षक गणेश शिंदे, उपनिरीक्षक सुदर्शन बोडके, हवालदार माधव साळे, धनंजय शिलावटे, विनोद टिळे, दीपक गुंजाळ, सतीश घुटे, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहिरम, विश्वनाथ धारबळे, नितीन गांगुर्डे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..अटक केलेल्या रावल बंजारा याला पोलिसी खाक्या दाखवल्यानंतर त्याने राज्यस्थानातीलच अन्य सहा साथीदारांची नावे सांगितली. अब्दुल बारी (रा. कोटा), राजू मदन बंजारा, लक्ष्मण मदन बंजारा, किसन कालू बंजारा, चिंटू कालू बंजारा, बिन्दू राजू बंजारा (सर्व रा. कछलिया, जि. बुंदी) हे फरार आहेत. अब्दुल बारी याच्यामार्फत मेंढ्यांची विक्री करण्यात आली आहे. या मेंढ्या कोणाला विक्री केल्या. पोलिस त्यांचाही शोध घेत आहेत..संशयितांचा गावात बकरी पालनाचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे त्यांना मेंढ्यांबाबत माहिती आहे. सिन्नर तालुक्यात मेंढपाळांची दिवसा रेकी करून रात्री चोरी करण्यात येत होती. तालुक्यातून त्यांनी चार ठिकाणाहून ९० मेंढ्यांची चोरी केली होती. संशयितांनी गुन्ह्यात वापरलेली इको कारही जप्त करण्यात आली आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा....असा लागला छडाचोरीच्या घटनांचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले. चोरीची पद्धत विचारात घेऊन अशा प्रकारची चोरी करणाऱ्या चोरट्यांचा शोध पोलिसांनी घेतला. राज्यस्थान येथे रावल बंजारा याच्यावर बकरी चोरीचे अनेक गुन्हे आहेत. पथकाने रावलच्या गावी जावून चार दिवस पाळत ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.