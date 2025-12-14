Sinnar News : सिन्नरमध्ये बिबट्यांचा धुमाकूळ; बालके आणि पशुधनावर हल्ले वाढले! वन विभागाला तातडीने ५० नवीन पिंजऱ्यांची गरज

सिन्नर: बिबटे पकडण्यासाठी सिन्नर वन विभागाला अजून ५० पिंजऱ्यांची आवश्यकता आहे. सद्यःस्थितीत १७ पिंजरे असून, त्यातील तीन नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे बिबट्यांना पकडण्यासाठी वन विभागाला कसरत करावी लागत आहे. .तालुक्यात बिबट्यांनी चांगलाच धुमाकूळ घातला असून बालकांना ठार करण्यासह नागरिकांसह पशुधनावर हल्ल्यांच्या घटनांत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे बिबट्यांना पकडण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. तालुक्यातील १२४ पैकी ७० हून अधिक गावांत बिबट्यांचा वावर आढळून आला आहे. पशुधनावरच्या हल्ल्यांची नोंदही वन विभागाने घेतली आहे..तालुक्यात वनविभागाकडे सद्यःस्थितीत १४ चांगल्या पिंजऱ्यांपैकी चार पिंजऱ्यात बिबटे आहेत. त्यांना मोहदरी वनोद्यानात ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित १० पिंजरे गोंदे, मेंढी, निमगाव-देवपूर, मिठसागरे, चास आदी गावांत ठेवलेले आहेत.बिबट्याचे दिवसाही दर्शन होत असल्याने पंचाळे, मिठसागरे, मेंढी, खडांगळी, निमगाव- देवपूर, डुबेरे, वडगाव- सिन्नर, विंचूरदळवी, पांढुर्ली, चास, कासारवाडी, पाथरे आदी गावांत शेतकऱ्यांत चिंता आहे. शेतीची कामे करता येत नसल्याने दिवसेंदिवस नागरिकांच्या रोषाचा वनविभागाला सामना करावा लागतो. बिबट्याला पकडण्यासाठी लावलेला पिंजरा दुसऱ्या गावात पकडण्यासाठी हलविल्यास नागरिकांचा विरोध होतो. त्यामुळे बिबटे पकडण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे..Sangmner: जवळे कडलग गावात,चार वर्षीय मुलाचा बिबट्यानं घेतला जीव, कुटुंबियांची गोळी घालण्याची मागणी | Sakal News.किमान गावांच्या संख्येच्या निम्मे पिंजरे हवेत. सिन्नर तालुक्यात १२८ गावे आहेत, किमान ६० पिंजरे तालुक्यात असायला हवेत. दोन गावांमागे एक पिंजरा असल्यास नियोजन करणे सोपे होते.- हर्षल पारेकर, वनपरिमंडळ अधिकारी, सिन्नर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.