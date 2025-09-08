नाशिक

Sinnar Library Elections : सिन्नर वाचनालयाच्या निवडणुकीत ‘प्रगती’ पॅनलचा दणदणीत विजय; सर्व ११ जागांवर वर्चस्व

Krishna Bhagat and Hemant Waje Lead Pragat Panel to Victory : सिन्नर वाचनालयाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सत्ताधारी 'प्रगती' पॅनलने सर्व ११ जागांवर विजय मिळवून आपले वर्चस्व कायम राखले. विजयानंतर पॅनलचे सदस्य आणि समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. पराभूत पॅनलला एकही जागा जिंकता आली नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: सिन्नर वाचनालयाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सत्ताधारी प्रगती पॅनलने वाचनालयावर वर्चस्व कायम राखले. परिवर्तन पॅनलचा दारुण पराभव करीत सर्व ११ जागांवर ‘प्रगती’चे उमेदवार निवडून आले आहेत. निकालानंतर समर्थकांनी विजयी जल्लोष साजरा केला.

