Sinnar MIDC Fire : सिन्नरमध्ये आगीचे तांडव! माळेगाव एमआयडीसीतील सुगंधी द्रव्य बनविणारा कारखाना जळून खाक

सिन्नर: माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील सुगंधित पावडर व द्रव्य बनविणारा विमा एरोमँटिक कारखाना आगीत खाक झाला. आग इतकी भीषण होती, की रसायनाचे ५० हून अधिक ड्रम, किमती साहित्य, फर्निचर अवघ्या तीन तासांत जळून खाक झाले. .नाशिक- पुणे महामार्गावर मोहदरी वनोद्यानाजवळ असलेल्या या कंपनीत बुधवारी (ता. ४) सकाळी अकराला कंपनीला आग लागली. रसायनाच्या ड्रमला प्रथम आग लागल्याचे सांगण्यात येते. काही क्षणातच आगीने रौद्र रूप धारण केले. एमआयडीसी अग्निशमनच्या दोन बंबांनी विझविण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, केमिकलमुळे आग अजून भडकत होती. त्यामुळे सिन्नर नगर परिषद व नाशिक महापालिकेचे बंबही मदतीला बोलाविण्यात आले. दुपारी दोनला आग आटोक्यात आणण्यात यश आले..कारखान्यात रसायनापासून साबण, डिटर्जंट पावडर आणि उगरबत्तीत वापरला जाणारे द्रव्य व पाडवर बनविली जाते. आगीमुळे कारखान्यात काहीही वाचू शकले नाही. जवळच्या दोन कारखान्यांनाही आगीचा काही प्रमाणात फटका बसला. आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र संपूर्ण कारखाना खाक झाला..Korean Love Game भूत इतकं डोक्यात गेलं की नवव्या मजल्यावरून तिघी बहिणींनी टोकाचं पाऊल उचललं | Sakal News.तीन दिवसांतील तिसरी घटनामुसळगाव औद्योगिक वसाहतीत सोमवारी (ता. २) विनस पॅकेजिंग कारखान्यात कच्च्या मालाला आग लागली होती. यात दोन तासांच्या प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आली. यात किमान सात ते आठ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. तर मंगळवारी (ता. ३) माळेगाव वसाहतीतील सुक्राफ्ट पेपर मिलला आग लागली. यात एक लाख टनाहून कच्चा माल आगीत खाक झाला. तर विमा एरोमँटिक कारखान्याला आग लागण्याची ही तिसरी घटना आहे..