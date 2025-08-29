नाशिक

Sinnar Maratha Protest : मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी सिन्नरमधून ५०० वाहनांचे नियोजन; ‘चलो मुंबई’चा नारा

Sinnar Maratha Community Prepares for Mumbai Rally : सिन्नर तालुक्यातील मराठा समाज बांधव मुंबईत होणाऱ्या आंदोलनासाठी ५०० वाहनांतून रवाना होण्याची तयारी करत आहेत; तीन दिवसांची शिदोरी व पाण्याचे नियोजन ठरवले.
Maratha Protest
Maratha Protestsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: मुंबई येथे होणाऱ्या मराठा समाजाच्या आंदोलनास तालुक्यातून ५०० वाहनांतून सकल मराठा बांधव जाणार आहेत. सोबत तीन दिवसांची शिदोरी नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. येथील मराठा सकल समाज बांधवांची शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. त्यात मुंबईला आंदोलनास जाण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Vehicle
Rally
Sinnar
Maratha
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com