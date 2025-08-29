Sinnar Maratha Protest : मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी सिन्नरमधून ५०० वाहनांचे नियोजन; ‘चलो मुंबई’चा नारा

सिन्नर: मुंबई येथे होणाऱ्या मराठा समाजाच्या आंदोलनास तालुक्यातून ५०० वाहनांतून सकल मराठा बांधव जाणार आहेत. सोबत तीन दिवसांची शिदोरी नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. येथील मराठा सकल समाज बांधवांची शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. त्यात मुंबईला आंदोलनास जाण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले. .शिवजन्मोत्सव समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल उगले, भाऊसाहेब शिंदे, हरिभाऊ तांबे, राजाराम मुरकुटे, राजाराम मुंगसे, हिरामण शिंदे, मच्छिंद्र चिने, आर. टी. शिंदे, दत्ता वायचळे, सुभाष कुंभार, नामदेव शिंदे, पंकज जाधव, बाळासाहेब उगले, संपत वाणी, दत्ता सरोदे, सर्जेराव उगले, जयराम शिंदे, रोहिणी कुरणे, सविता कोठुरकर, विजय सातपुते, तुषार गडाख, रामदास खैरनार, पप्पू गोडसे, आनंद सालमुठे, दत्ता हांडे, मयूर खालकर, अनिल थोरात, रवींद्र मोगल, राजेंद्र चव्हाणके, सुरेश पांगारकर, गणेश घोलप, रमेश आमले, रवी सदगीर, ज्ञानेश्वर कुऱ्हाडे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी चलो मुंबई, चलो मुंबई असा नारा दिला..बैठकीत आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी तालुक्यातून बहुजन समाजातील शेकडो कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. शुक्रवारी सकाळी आठला शहरातील छत्रपती संभाजी चौक, आडवा फाटा येथून मुंबईच्या दिशेने येथील कार्यकर्ते रवाना होणार आहेत. तीन दिवसाची शिदोरी, पाण्याच्या नियोजनासह प्रत्येकजण सहभाही होणार असल्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले..Manoj Jarange News: भीम आर्मीचा मराठा आरक्षण आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा.तालुक्यातील पूर्व भागातील वाहने गोंदे येथील टोलनाक्यावरून तर पश्चिम भागातील वाहने भरवीर टोलनाक्यावरुन मुंबईकडे रवाना होणार असल्याचे ठरविण्यात आले. प्रवास मार्ग, थांब्याचे ठिकाण, प्रवासातील इतर आवश्यक साहित्य याबाबत माहिती देण्यात आली. मराठा आरक्षणात समाज बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.