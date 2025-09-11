नाशिक

Sinnar News : सिन्नर एमआयडीसीत नवीन अग्निशमन बंब दाखल, उद्योगांना मोठा दिलासा

New Fire Fighting Vehicle for Sinnar MIDC : सिन्नर एमआयडीसीतील अग्निशमन दलात नुकतेच नवीन अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन दाखल झाले आहे. या वाहनामुळे औद्योगिक वसाहतीतील आगीच्या घटनांवर त्वरित नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: एमआयडीसी अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात नवीन अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन दाखल झाले आहे. त्यामुळे माळेगाव व मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीतील दीड हजारावर उद्योगासोबत सिन्नरकरांना दिलासा मिळाला आहे. वाहनात अत्याधुनिक सुविधा आहेत.

