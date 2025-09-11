Sinnar News : सिन्नर एमआयडीसीत नवीन अग्निशमन बंब दाखल, उद्योगांना मोठा दिलासा

सिन्नर: एमआयडीसी अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात नवीन अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन दाखल झाले आहे. त्यामुळे माळेगाव व मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीतील दीड हजारावर उद्योगासोबत सिन्नरकरांना दिलासा मिळाला आहे. वाहनात अत्याधुनिक सुविधा आहेत. .माळेगाव औद्योगिक वसाहतील कार्यरत अग्निशमन दलाच्या केंद्रात केवळ एक अग्निशमन बंब होता. वसाहतीत आगीची दुर्घटना घडल्यास सिन्नर नगर परिषद, नाशिक महापालिका, नाशिक एमआयडीसी येथील अग्निशमन दलालाही बोलावावे लागत होते. ही वाहने पोहोचेपर्यंत कारखान्यांना आगीची झळ मोठ्या प्रमाणात पोहोचत होती. एमआयडीसीकरिता दोन बंब मंजूर होते. दुसरे वाहन ताफ्यात सामील करावे, अशी मागणी यापूर्वी सिन्नर इंडस्ट्रिअल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिमा) संघटनेने केली होती..नुकसान टाळण्यासाठी वाहनाची गरजमाळेगाव व मुसळगाव औद्योगिक वसाहत व दिवसेंदिवस वाढते उद्योग यामुळे माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील अग्निशमन दोन बंब उपलब्ध असणे गरजेचे झाले होते. मुसळगाव येथे आदिमा ऑरगॅनिक, माळेगाव येथील हिंदुस्थान नॅशनल ग्लास या कारखान्यात आगीच्या दुर्घटना घडल्यानंतर येथील अग्निशमन दलाची मर्यादा आणखीच स्पष्ट झाल्याने उद्योजकांकडून मंजूर असलेले दुसरे वाहन ताफ्यात दाखल करण्याची मागणी बळावली होती..सर्व सुविधायुक्त अग्निशमन बंबयापूर्वी वाहनांपेक्षा नव्याने दाखल झालेले वाहन अत्याधुनिक सुविधायुक्त आहे. पाणी साठविण्याची क्षमता सात हजार लिटर इतकी असून, पूर्वीपेक्षा तीन हजार लिटर जास्त आहे. याशिवाय वाहनात लोखंड, लाकूड आदी वस्तू कापण्यासाठी अत्याधुनिक साहित्यही उपलब्ध आहे. वाहनासोबत नव्याने १३ कर्मचारीही दाखल झाले असून, त्यामुळे येथील केंद्रातील मनुष्यबळ दुपटीने वाढले आहे..Pune Eco-Tourism: पुण्याचे पर्यटन होणार अधिक रंगतदार! 'इको टुरिझम' साठी १५ ठिकाणी सुविधा.एमआयडीसीत आगीची दुर्घटना घडल्यानंतर तत्काळ उपाययोजनेसाठी आणखी एका वाहनाची गरज होती. उद्योजकांची ही मागणी पूर्ण झाली आहे.-बबन वाजे,सचिव, सिमा असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.