Sinnar Municipal Election : सिन्नरचे राजकारण तापले; भाजपचा 'जोर' वाढला, बनकरानंतर वाजे यांचा प्रवेश 'मास्टरस्ट्रोक'!

संपत ढोली-सिन्नर: वातावरणात हुडहुडी भरली असली, तरी येथील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भारतीय जनता पक्षाने सिन्नरला कधी नव्हे, एवढा जोर लावल्याने नगर परिषदेची निवडणूक अधिक रंगत वाढविणारी ठरत आहे. उदय सांगळे यांच्यापाठोपाठ हेमंत वाजे यांचा प्रवेश भाजपला ताकद देणारा आहे. या घडामोडींनी एकूणच राजकीय पटलावर दोन्ही राष्ट्रवादीसमोर भाजपने तगडे आव्हान उभे केले आहे..भाजपची तालुक्यातील ताकद वाढवण्यासाठी संकटमोचक गिरीश महाजनांनी वर्षभरापासून फिल्डिंग लावली होती. नगर परिषद व जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांचा टायमिंग साधत उदय सांगळे यांचा पक्षप्रवेश सोहळा झाला. आता नगर परिषदेत तगडा उमेदवार रिंगणात हवा यासाठी खासदार वाजे यांचे चुलते हेमंत वाजे यांना गळाला लावले..हे दोन्ही प्रवेश सोहळे भाजपची ताकद वाढविणारे ठरले आहेत. तालुक्यात शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ताकद पूर्वीपासूनच आहे. मात्र आता भाजपचीही तोडीस तोड ताकद वाढली आहे. त्यामुळे सिन्नरला यापूर्वी रंगणाऱ्या दुरंगी लढती आता तिरंगी होणार असल्याचे चित्र आहे..वाजेंच्या प्रवेशाने काय साधले?हेमंत वाजे यांच्या प्रवेशाने खासदार वाजे यांना भाजपने धक्का दिला आहे. शिवाय तगडा उमेदवार मिळवला. या अगोदर भारत कोकाटे यांचा प्रवेश करुन मंत्री कोकाटे यांना धक्का दिला होता. त्यामुळे घरातील उमेदवारासमोर दुसरा तुल्यबळ उमेदवार देताना खासदार वाजे यांची कसरत होणार आहे. आता शिवसेना (उबाठा) व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोण रिंगणात असेल याची उत्सुकता तालुक्याला लागून आहे..Solapur Election News: महाआघाडीचे आमदार-खासदार करणार लोकसभा, विधानसभेतील मदतीची परतफेड.कोकाटे-वाजेच्या रणनीतीकडे नजरानगर परिषदेसाठी नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्यास वेग आला असून, अवघे तीन दिवस उरले आहेत. मात्र, मंत्री कोकाटे, खासदार वाजे यांच्याकडून अजूनही अधिकृत नावे जाहीर झालेली नाहीत. त्यामुळे निवडणूक अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत येथील अधिकृत उमेदवारांची नावे गुलदस्त्यात राहण्याची शक्यता आहे. एकीकडे भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत; तर दुसरीकडे कोकाटे-वाजे यांची रणनीती काय असेल, याकडे इच्छुकांसह तालुक्याच्या नजरा लागल्या आहेत..