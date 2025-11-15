नाशिक

Sinnar Municipal Election : सिन्नरचे राजकारण तापले; भाजपचा 'जोर' वाढला, बनकरानंतर वाजे यांचा प्रवेश 'मास्टरस्ट्रोक'!

Hemant Waje’s Entry Shakes Political Equations : सिन्नर नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उदय सांगळे यांच्यापाठोपाठ माजी नगराध्यक्ष हेमंत वाजे यांचा भाजपमध्ये झालेला प्रवेश पक्षाची ताकद वाढवणारा ठरला असून, सिन्नरमध्ये आता राजकीय लढत अधिक रंगतदार होणार आहे.
संपत ढोली-सिन्नर: वातावरणात हुडहुडी भरली असली, तरी येथील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भारतीय जनता पक्षाने सिन्नरला कधी नव्हे, एवढा जोर लावल्याने नगर परिषदेची निवडणूक अधिक रंगत वाढविणारी ठरत आहे. उदय सांगळे यांच्यापाठोपाठ हेमंत वाजे यांचा प्रवेश भाजपला ताकद देणारा आहे. या घडामोडींनी एकूणच राजकीय पटलावर दोन्ही राष्ट्रवादीसमोर भाजपने तगडे आव्हान उभे केले आहे.

