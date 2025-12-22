Sinnar Municipal Election : सिन्नरमध्ये कोकाटेंचा 'गुलाल'! विठ्ठल उगले ५,६०२ मतांनी नगराध्यक्षपदी विजयी, खासदार राजभाऊ वाजेंना धक्का

सिन्नर: सिन्नर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विठ्ठल अशोक उगले यांनी पाच हजार ६०२ मतांची आघाडी घेत विजय मिळविला. त्यामुळे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे नगर परिषदेवर वर्चस्व सिद्ध झाले आहे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमोद चोथवे यांचा पराभव झाला. .त्यामुळे हा निकाल खासदार वाजे यांच्यासाठी धक्कादायक ठरला आहे. दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सर्वाधिक १४ उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १३ उमेदवार विजयी झाले आहेत. भाजपने दोन, तर शिवसेनेने एक जागा मिळवून खाते उघडले आहे..Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये शिवसेनेची हवा! ११ पैकी ५ नगरपालिकांवर भगवा; त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपला मोठा धक्का.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विठ्ठल उगले यांनी पहिल्या फेरीपासून घेतलेली आघाडी सहा फेऱ्या होईपर्यंत कायम टिकून होती. ही आघाडी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना मोडून काढता आली नाही. उगले यांनी पहिल्या फेरीत एक हजार १०० मतांची आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या फेरीत ही आघाडी दोन हजार २५१ पर्यंत पोहोचली. तिसऱ्या फेरीत, तर चार हजार २४० पर्यंत आघाडी गेली. ती कायम टिकून राहिली.सकाळ वृत्तसेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.