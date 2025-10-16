Sinnar Crime : भाजीत शाम्पूचे पाणी टाकल्याने वाद; नांदूरशिंगोटे येथे बांधकाम मजुराचा खून

सिन्नर: नांदूरशिंगोटे येथे बांधकाम मजुराचा एकाच खोलीत राहणाऱ्या दुसऱ्या मजुराने खून केल्याची घटना घडली. डोक्यात लोखंडी गज मारून हा खून करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. जेवणाच्या भाजीत शाम्पूचे पाणी टाकल्याच्या कारणावरून खून झाला असून, संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. .राजनकुमार सूरज साव (वय ३५, रा. चौपारणा, झारखंड, ह.मु. नांदूरशिंगोटे) असे खून झालेल्या मजुराचे नाव आहे. राजनकुमार साव व अजय सुभाष गाडेकर (३५, रा. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर) हे दोघे रामदास सानप यांच्या एकाच खोलीत राहत होते. रात्रीचे जेवण बनवत अजयने भाजीत शाम्पूचे पाणी ओतले. त्यावरून दोघांत भांडण झाले. त्यावरून अजयने रात्री उशिरा खोलीत झोपलेल्या सावच्या डोक्यात लोखंडी वस्तू कानाजवळ मारली. यात सावचा मृत्यू झाला. त्याला अंथरुणामध्ये झोपवून अजय बाहेर उभ्या असलेल्या पिक-अपमध्ये झोपला. सकाळी उठल्यावर खोलीमालकाला सावचा कोणीतरी खून केल्याचे सांगितले..वावीचे सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश शिंदे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपर अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, उपविभागीय अधिकारी के. के. पाटील यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. चौकशीत अजयचा संशय आल्याने त्याची कसून चौकशी केली असता त्याने खुनाची कबुली दिली. पोलिसांनी अजयविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे..Nashik Crime : अजय बागूल आणि प्रकाश लोंढे टोळी अडचणीत; गुन्हेगारीचं जाळं मोडून काढण्यासाठी पोलिसांची मोहीम.अजय गाडेकरवर यापूर्वीही खुनाचा गुन्हासंशयित अजय गाडेकर याच्यावर २०२३ मध्ये पैठण पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. तो सध्या दोन वर्षांची शिक्षा भोगून जामिनावर सुटलेला होता. पोलिस त्याची अजून कसून चौकशी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.