Sinnar News : सिन्नर वनविभागावर वाढला दबाव; बिबट्याला पकडण्यासाठी विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू

वडांगळी: निमगाव देवपूर येथील शिवारात नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन मुलांचा बळी गेल्यानंतर नरभक्षक बिबट्याला पकडण्यासाठी संगमनेर व इगतपुरीहून स्पेशल बिबट्या माग टीम व श्वानपथकाद्वारे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू झाले आहे. नरभक्षक बिबट्याला पकडण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी खडांगळी त्रिफुलीवर रास्ता रोको आंदोलन केले.या आंदोलनामुळे सुरत- शिर्डी महामार्गावरील वाहतूक दोन तासांहून अधिक काळ ठप्प झाली होती..वनपरिक्षेत्र अधिकारी हर्षल पारेकर यांच्या टीमने ग्रामस्थांच्या भावनांचा आदर करत संवाद साधला. बिबट्याला पकडण्यासाठी स्पेशल टीम आली आहे असे सांगत रस्ता रोको आंदोलन मागे घेतले आहे. निमगाव देवपूरच्या शेतकरी बांधवांनी बिबट्याला पकडण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे व पिंजरे उभारलेल्या ठिकाणी वेब कॅमेरे बसविले आहेत. मात्र त्यांचा उपयोग झाला नाही. सदर नरभक्षक बिबट्या शेतकरी वस्तीवर सीसीटीव्ही व मोबाईल कॅमेरात दिसत आहे. .सिन्नर वनविभागाच्या टीम ने सात दिवसांपूर्वी घडलेल्या मयत सारंग थोरात यांच्या घराजवळ पिंजरे उभारले आहेत. निमगाव, देवपूर शिवारात दीड वर्षाच्या गोलू शिंगाडेचा बळी घेतल्यानंतर शनिवारी (ता.१३)रात्री साडे बाराला खडांगळी पंचाळे रस्त्यावरील शेतकरी वनिता सोमनाथ कोकाटे यांच्या वस्तीवर हा नरभक्षक बिबट्या टेहळणी करताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..पंचाळेच्या अकरा वर्षांचा शाळकरी मुलगा सारंग थोरात व शेतमजूरांचा मुलगा गोलू शिंगाडे यांचे बळी घेणारा नरभक्षक बिबट्या एकच असल्याचे वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमने सांगितले आहे.संगमनेरहून आलेल्या माग रेस्क्यू पथकाने ह्या बिबट्याच्या मागावरून ठसे पाहिले आहेत..Rescue Operation: कोंबडीच्या मोहात; बिबट्या खुराड्यात, पेडजवळ थरार; वनविभागाकडून रेस्क्यू ऑपरेशन, परिसरात भीती.वनविभागाने बिबट्या ला पकडण्यासाठी दिवसभर रेक्यू ऑपरेशन सुरू केले आहे. संगमनेर व इगतपुरीहून स्पेशल माग शोधणारे श्वानपथक बोलविले आहे. सुमारे साठ कर्मचारी या पथकात आहेत. ग्रामस्थांच्या भावनांना आदर आहे. संयम ठेवा बिबट्या लवकर हाताशी येईल.- हर्षल पारेकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, नाशिक.