Nashik Pune Railway : सिन्नरकरांचा एल्गार! नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग बदलल्याने संतापाची लाट; आंदोलनाचे हत्यार उपसले

All-Party Meeting Decides to Launch Mass Agitation : विशिष्ट घटकांच्या फायद्यासाठी मार्ग बदलण्यात आल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सहविचार सभेत करण्यात आला. हा मार्ग जुन्या मार्गाने होण्यासाठी व्यापक स्वरूपाचे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.
सिन्नर: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग बदलामागे स्वार्थी राजकारण असून, विशिष्ट घटकांच्या फायद्यासाठी मार्ग बदलण्यात आल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सहविचार सभेत करण्यात आला. हा मार्ग जुन्या मार्गाने होण्यासाठी व्यापक स्वरूपाचे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. दरम्यान, रेल्वेमार्ग होण्यासाठी तहसील विभागाला निवेदन देण्यात आले.

