नाशिक

Sinnar Crime : पुण्यातून परराज्यात मांगूर माशांचा 'काळा धंदा'; सिन्नर पोलिसांनी ४.६ टन मासे जप्त करत टोळीला पकडले

Sinnar Police Bust Mangur Fish Smuggling : सिन्नर पोलिसांनी संगमनेर नाक्याजवळ सापळा रचून पुणे येथून परराज्यात मांगूर माशांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या टोळीला अटक केली. त्यांच्याकडून ४.६ टन जिवंत मांगूर मासे आणि ट्रकसह २५ लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
Sinnar Crime

Sinnar Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: पुणे येथून विविध राज्यात मांगूर माशाचा पुरवठा करणारी टोळी सिन्नर पोलिसांनी गजाआड केली आहे. सुमारे ४. ६ टन जिवंत मासे ताब्यात घेण्यात आले असून ट्रकसह २५ लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
pune
crime
maharashtra
Crime News
Sinnar
fish
Transport
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com