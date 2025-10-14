Sinnar Crime : पुण्यातून परराज्यात मांगूर माशांचा 'काळा धंदा'; सिन्नर पोलिसांनी ४.६ टन मासे जप्त करत टोळीला पकडले

सिन्नर: पुणे येथून विविध राज्यात मांगूर माशाचा पुरवठा करणारी टोळी सिन्नर पोलिसांनी गजाआड केली आहे. सुमारे ४. ६ टन जिवंत मासे ताब्यात घेण्यात आले असून ट्रकसह २५ लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. .हरित लवादाने मांगूर प्रजातीच्या मांगूर मासेपालन, वाहतूक व विक्रीवर बंदी घातलेली आहे. तथापि, पुणे येथून विविध राज्यात हा मासा पाठवला जात होता. याबाबत पोलिसांना खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने पथकाने संगमनेर नाका येथे सापळा रचून संशयित आयशर ट्रक (एमपी ०९, एएफ १७१९) अडविला. ट्रकची तपासणी केली असता त्यात मांगूर मासे आढळून आले..याबाबत जिल्हा मत्स्य विकासा विभागाचे सहाय्यक आयुक्त किशन वाघमारे यांनी तो मासा मांगूर जातीचाच असल्याबाबत खात्री केली. ४.६ टन मासा व ट्रक असा एकूण २५ लाख ६० हजाराचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला आहे. श्री. वाघमारे यांनी वाहनचालक व इतर दोघांविरोधात फिर्याद दिली..संशयित लुनाजी रतन ताड (५५, रा. दलपुरा, धार, मध्य प्रदेश), लोकेश बागूलाल गतैया (४०, रा. बगडी, ता. लालचा, जि. धार, मध्य प्रदेश), करण हरीरामलाल चौहाण (२१, रा. रामपुरा, मांडव, ता. लालचा, जि. धार, मध्य प्रदेश) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक रुपाली चव्हाण, हवालदार समाधान बोऱ्हाडे, नितीन डावखर, अमोल शिंदे, कृष्णा कोकाटे, आप्पासाहेब काकड, प्रशांत सहाणे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..Solapur Crime: 'सोलापुरात एमडी ड्रग्ज पुरविणारा कोठडीत'; मुंबईतून तर कधी, सोलापुरात येऊन पुरवायचा ड्रग्ज...अशी होते वाहतूकपुणे येथून आयशर ट्रकला आतून आणि बाहेरून शेततळ्यासाठी वापराचा काळ्या रंगाचा कागद बांधण्यात येतो. त्यात पाणी टाकून मांगूर प्रजातीचे जिवंत मासे टाकले जातात. या माशांची परराज्यात वाहतूक केली जाते. गत आठवड्यात वावी पोलिसांनी अशाच प्रकारची वाहतूक उघडकीस आणली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.