Chhagan Bhujbal : रेशन धान्यात 'काटा' मारणाऱ्यांची खैर नाही! मंत्री भुजबळांचा सिन्नरसाठी मोठा निर्णय

Complaint of Underweight Ration Bags in Sinnar : सिन्नर तालुक्यातील रेशन दुकानांना वितरीत होणारे धान्याचे कट्टे, ज्यामध्ये वजनाची तूट आढळल्याने आता थेट मनमाडच्या मुख्य गुदामातून पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संपत ढोली सिन्नर: रेशन दुकानदारांना धान्य वितरण करताना कमी वजन असलेले धान्याचे कट्टे वितरित होत आहेत. याबाबतचे गाऱ्हाणे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे मांडल्याने त्याची दखल घेत सिन्नर शहरातील स्वस्त धान्य वितरकांना थेट मनमाडहून धान्य वितरण सुरू करण्यात आले आहे.

