Chhagan Bhujbal : रेशन धान्यात 'काटा' मारणाऱ्यांची खैर नाही! मंत्री भुजबळांचा सिन्नरसाठी मोठा निर्णय

संपत ढोली सिन्नर: रेशन दुकानदारांना धान्य वितरण करताना कमी वजन असलेले धान्याचे कट्टे वितरित होत आहेत. याबाबतचे गाऱ्हाणे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे मांडल्याने त्याची दखल घेत सिन्नर शहरातील स्वस्त धान्य वितरकांना थेट मनमाडहून धान्य वितरण सुरू करण्यात आले आहे. .तालुक्यातील रेशन दुकानदारांना मुसळगाव शिवारात असलेल्या धान्य गुदामातून धान्यपुरवठा केला जातो. सध्या तालुक्यातील लाभार्थ्यांना गहू व तांदळाचे वितरण होत आहे. मनमाड येथील भारतीय अन्न महामंडळाच्या मुख्य गुदामातून हे धान्य मुसळगाव येथील तालुका गुदामात आणण्यात येते. तेथून दुकानदारांना धान्य वितरण करण्याची व्यवस्था राबविली जात आहे..किमान दोन ते तीन किलोंची तूटरेशन दुकानदारांना ५० किलो वजनाच्या कट्ट्यातून धान्यपुरवठा होतो. बहुतांश वेळा धान्य कट्ट्याचे वजन ४७ किलोंच्या आसपास भरते. दोन ते तीन किलोंची तूट प्रत्येक कट्ट्यामागे येत असल्याने दुकानदारांपुढे अडचण तयार होते. या प्रकाराला आळा घालण्याची गरज अनेक दिवसांपासून व्यक्त होत होती..थेट मंत्र्यांपुढे मांडली व्यथातालुका गुदामात येणाऱ्या धान्याचे कट्टे कमी वजनाचे असल्याबाबतची तक्रार मंत्री भुजबळांसमोर मांडण्यात आली. मंत्री भुजबळ व तालुक्यातील अनेकांचे चांगले संबंध आहेत. ही बाब भुजबळांनी गांभीर्याने घेतल्याने सिन्नर शहरातील दुकानांना होणारा धान्यपुरवठा तालुका गुदामातून न करता मनमाड येथील मुख्य गुदामातून थेट करण्याच्या सूचना दिल्याची चर्चाही येथे रंगली आहे..यामुळे पुरवठा विभाग कायम चर्चेतअनेक वर्षांपासून येथील पुरवठा विभाग चर्चेत राहिला आहे. यापूर्वी धान्याच्या पोत्यांना शिवण्यासाठी सुतळीचे पैसे द्यावे लागत होते. त्यातच चलन मंजुरीसाठीही अडवणूक होत होती. यात काही प्रमाणात सुधारणा होत नाही, तोच आता धान्याच्या कट्ट्याचे घटते वजन चर्चेत आले आहे.