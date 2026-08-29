नाशिक

Samruddhi Mahamarg Robbery : समृद्धी महामार्गावर वकिलाच्या कुटुंबाला घेरून मारहाण! 18 लाखांचे सोने अन् रोकड लुटली; गोळीबारानंतर दरोडेखोर झाले पसार

Sinnar Samruddhi Expressway robbery : सिन्नरच्या मलढोण शिवारात समृद्धी महामार्गावर वाहन पंक्चर करून दरोडेखोरांनी प्रवाशांना मारहाण केली. २७.८ तोळे सोन्याचे दागिने आणि रोख रकमेसह १८ लाखांचा ऐवज लुटल्याची घटना घडली.
Sinnar Samruddhi Expressway robbery

Sinnar Samruddhi Expressway robbery

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सिन्नर : समृद्धी महामार्गावर वाहने पंक्चर करून प्रवाशांना मारहाण करीत लुटल्याची धक्कादायक घटना मलढोण शिवारात गुरुवारी (ता. २८) मध्यरात्री साडेअकराच्या सुमारास घडली. अकरा ते बारा जणांच्या टोळीने एका वाहनातील प्रवाशांकडील तब्बल २७.८ तोळे सोन्याचे दागिने आणि ८४ हजार ५०० रुपये रोख असा एकूण १८ लाख नऊ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज लुटला.

Loading content, please wait...
robbery
Sinnar
Passengers
Samruddhi Highway incident
Sinnar police investigation updates
Marathi News Esakal
www.esakal.com