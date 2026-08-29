Samruddhi Mahamarg Robbery : समृद्धी महामार्गावर वकिलाच्या कुटुंबाला घेरून मारहाण! 18 लाखांचे सोने अन् रोकड लुटली; गोळीबारानंतर दरोडेखोर झाले पसार

सिन्नर : समृद्धी महामार्गावर वाहने पंक्चर करून प्रवाशांना मारहाण करीत लुटल्याची धक्कादायक घटना मलढोण शिवारात गुरुवारी (ता. २८) मध्यरात्री साडेअकराच्या सुमारास घडली. अकरा ते बारा जणांच्या टोळीने एका वाहनातील प्रवाशांकडील तब्बल २७.८ तोळे सोन्याचे दागिने आणि ८४ हजार ५०० रुपये रोख असा एकूण १८ लाख नऊ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज लुटला. .दुसऱ्या वाहनातील प्रवाशांनाही लाकडी दांडक्याने मारहाण करण्यात आली. दरम्यान, तिसरे वाहन अडविल्यावर त्यातील एका प्रवाशाने पिस्तुलातून हवेत गोळीबार केल्याने दरोडेखोर पळून गेल्याची चर्चा आहे. मात्र, या गोळीबाराला पोलिसांनी अद्याप दुजोरा दिलेला नाही..छत्रपती संभाजीनगर येथील ॲड. राजेंद्र प्रसाद मिश्रा (वय ३७, रा. रामतारा हौसिंग सोसायटी, गारखेडा परिसर) हे पत्नी, दीड वर्षाचा मुलगा आणि भाऊ अथर्व यांच्यासह मुंबईकडे जात होते. मलढोण शिवारात त्यांच्या मारुती कारसमोर लोखंडी वस्तू टाकून (एमएच २०, जीके ०२०२) वाहन पंक्चर करण्यात आले. कार थांबताच ११ ते १२ दरोडेखोरांनी वाहनाला घेराव घालत प्रवाशांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी दागिने देण्याची मागणी केली..मिश्रा यांच्या कुटुंबीयांकडील २७.८ तोळे सोन्याचे दागिने लुटण्यात आले. यात अंगठ्या, झुबे, पाटल्या, बांगड्या, ओमपान आणि चेन यांचा समावेश आहे. याशिवाय, ८४ हजार ५०० रुपये रोख रक्कमही दरोडेखोरांनी लंपास केली. दरोडेखोर हिंदी भाषिक असून, त्यांचे वय ३० ते ३५ वर्षांच्या दरम्यान आणि बांधा सडपातळ असल्याचे मिश्रा यांनी पोलिसांना सांगितले..गोळीबारामुळे दरोडेखोर पळाल्याची चर्चादरोडेखोरांनी तिसरे वाहनही अडविले. या वाहनातील एका प्रवाशाकडे पिस्तूल होते. त्याने हवेत गोळीबार केल्याने दरोडेखोरांनी घटनास्थळावरून पळ काढल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र, गोळीबार झाल्याच्या वृत्ताला पोलिसांनी दुजोरा दिलेला नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक डी. एस. स्वामी, उपअधीक्षक कांतिलाल पाटील, गुन्हे प्रकटीकरण विभागाचे अधिकारी, सिन्नर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक श्रीकांत पवार आणि वावीचे सहायक निरीक्षक आशीष शेळके यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांकडून दरोडेखोरांचा शोध सुरू असून, परिसरातील सीसीटीव्ही, तसेच अन्य तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास करण्यात येत आहे..दीड वर्षाच्या बालकाला ठार करण्याची धमकीदरोडेखोरांनी राजेंद्र मिश्रा यांच्या दीड वर्षाच्या मुलाला जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे मिश्रा आणि त्यांच्या भावाने लुटीचा विरोध थांबविला. त्यानंतर काही वेळातच मागून आलेले दुसरे वाहन (एमएच ३८, एडी ८५४९) दरोडेखोरांनी पंक्चर करून अडविले. या वाहनातील प्रवाशांनाही अशाच पद्धतीने लुटण्यात आले. त्यांना लाकडी दांडक्याने मारहाण करण्यात आली. मात्र, या वाहनातील प्रवाशांनी अद्याप पोलिसांशी संपर्क साधलेला नसल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.