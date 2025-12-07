Nashik-Pune Railway : भूसंपादन झाले, भरपाई दिली, तरी मार्ग बदलला! नाशिक-पुणे रेल्वे जुन्या मार्गानेच करण्याची उद्योजकांची मागणी

सिन्नर: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग बदलण्यात आला असून, सिन्नर व संगमनेर वगळून रेल्वे शिर्डी, अहिल्यानगरमार्गे नेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील उद्योजकांत संताप व्यक्त केला जात असून, सिन्नर इंडस्ट्रियल अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सीमा) आंदोलनाचा इशारा दिला. हा रेल्वेमार्ग जुन्या सर्वेक्षणानुसार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. .अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राजकारणातील कुरघोडीचा फटका सिन्नर व संगमनेरला बसला असल्याचा आरोपही सीमा संघटनेने केला आहे. हा निर्णय हा केवळ स्वार्थी राजकारणाचा परिपाक असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे..संघटनेचे अध्यक्ष किशोर राठी, उपाध्यक्ष किरण भंडारी, सचिव बबन वाजे, खजिनदार राहुल नवले, रतन पडवळ, अरुण चव्हाणके, मारुती कुलकर्णी, मुकेश देशमुख, शांताराम दारुंटे, सतीश नेहे, सारंग कुलकर्णी, शशिकांत नवले, नवनाथ नागरे, महादेव बेल्हे, तानाजी वारुंगसे आदी उद्योजकांनी तीव्र निषेध नोंदवत आंदोलनाचा इशारा दिला..सीमाचे सचिव बबन वाजे म्हणाले की, नाशिक- पुणे रेल्वे मार्ग मंजूर झाल्यानंतर सिन्नर- संगमनेर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना भरपाई देखील देण्यात आली. जगभरातील १५ ठिकाणी जीएमआरडी प्रकल्पांच्या जवळून रेल्वेमार्ग गेलेले असून कुठेही अडचणी आढळल्या नाहीत. रेल्वेमंत्र्यांकडून कोणताही अभ्यास न करता हा निर्णय घेतल्यामुळे सिन्नर- संगमनेरच्या औद्योगिक विकासाला मोठा फटका बसणार असल्याचे वाजे यांनी म्हटले आहे..नाशिक- पुणे रेल्वेमार्ग हा सिन्नर, संगमनेर, मंचर, चाकणमार्गेच जायला हवा. हा मार्ग सिन्नर परिसराच्या औद्योगिक वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राजकीय वादामुळे नाशिक- पुणे रेल्वेचा मार्ग पुणे ते पुणतांबा असा करण्यात आला असून याचा थेट फटका सिन्नर, संगमनेरच्या विकासाला बसणार असल्याचे वाजे यांनी सांगितले..कलमुरुडेश्वर मठाजवळ काँग्रेस ग्रामपंचायत सदस्याची निर्घृण हत्या; आरोपी बजरंग दलाशी संबंधित, दोन गटांत नेमकं काय घडलं?.सीमा संघटनेने स्पष्ट केले की, विकासकामांमध्ये राजकारण करणे चुकीचे असून याविरोधात मोठा जनलढा उभारण्यात येणार आहे. संघटनेने नाशिक जिल्ह्यातील सर्व आमदार- खासदारांना राजकारण बाजूला ठेवून एकजूट दाखवण्याचे आवाहनही केले आहे. तसेच सर्व नागरिक, सामाजिक संस्था आणि उद्योग क्षेत्राने या आंदोलनात राजकारण विरहित सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विकासाच्या हक्कासाठी लढण्याची वेळ आली असल्याचे सीमा संघटनेने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.