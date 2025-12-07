नाशिक

Nashik-Pune Railway : भूसंपादन झाले, भरपाई दिली, तरी मार्ग बदलला! नाशिक-पुणे रेल्वे जुन्या मार्गानेच करण्याची उद्योजकांची मागणी

Railway Route Change Sparks Industrial Concerns in Sinnar : सिन्नर इंडस्ट्रियल ॲन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सीमा) चे पदाधिकारी आणि सदस्य नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात एकत्र येऊन निषेध नोंदवताना. हा मार्ग सिन्नरमार्गेच करण्याची त्यांची मागणी आहे.
Nashik-Pune Railway

Nashik-Pune Railway

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग बदलण्यात आला असून, सिन्नर व संगमनेर वगळून रेल्वे शिर्डी, अहिल्यानगरमार्गे नेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील उद्योजकांत संताप व्यक्त केला जात असून, सिन्नर इंडस्ट्रियल अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सीमा) आंदोलनाचा इशारा दिला. हा रेल्वेमार्ग जुन्या सर्वेक्षणानुसार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
railway
sangamner
Development
Sinnar
Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com