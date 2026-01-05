Leopard Attack : काळाचा घाला! सिन्नरमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू; विहिरीत पडल्याने बिबट्याचाही अंत

सिन्नर: शिवडे (ता. सिन्नर) येथे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात शेतकरी गोरख जाधव यांचा मृत्यू झाला. रविवारी (ता. ४) सकाळी दहाच्या सुमारास ही घटना घडली. बिबट्याचा हल्ला परतवून लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्याला विहिरीकडे ओढत नेत शेतकऱ्यासह बिबट्याही विहिरीत पडला. यात दोघांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर शिवडे परिसरात तणाव पसरला होता. हा हल्ला होण्यापूर्वी या बिबट्याने तेथून जवळच ३०० मीटरवर आणखी एका शेतकऱ्यावर हल्ला करून जखमी केले होते..शिवडे येथे चासदरा भागात गणपत अमृता चव्हाणके यांच्या गट क्रमांक ८११ मधील शेतात मजुरीने काम करणारे गोरख लक्ष्मण जाधव (वय ४३) हे पिकाला पाणी देत होते. ते जेवणासाठी शेताच्या कडेला बसले होते, त्याचवेळी मागून आलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. जवळच कांदा रोप उपटण्याचे काम करीत असलेल्या महिलांनी आरडाओरड केली. .झटापटीत बिबट्या आणि गोरख जाधव हे दोघेही विहिरीत पडले. बिबट्याने जाधव यांना काही वेळ जबड्यात पकडून ठेवले होते. काही वेळानंतर बिबट्याने जाधव यांना सोडून दिले व वीजपंपाच्या फाउंडेशनचा आश्रय घेतला. जाधव यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला..घटनेची माहिती परिसरात समजताच मोठ्या संख्येने शेतकरी, ग्रामस्थ जमा झाले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी हर्षल पारेकर यांच्यासह बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पिंजरा सोडून बिबट्याला बाहेर काढण्यात आले. बिबट्याला विहिरीबाहेर काढताच काही वेळाने त्याचाही मृत्यू झाला. सावता माळीनगर येथील विशाल कानडे, अशोक कानडे, गोकुळ कानडे आदींनी मदतकार्य केले..चार तासांनंतर सापडला मृतदेहविहिरीत सहा फुटांहून अधिक पाणी असल्याने गोरख जाधव यांचा मृतदेह सापडत नव्हता. अखेर जीवरक्षक गोविंद तुपे यांना बोलावून शोध घेतला. त्यांनी जाधव यांचा मृतदेह पाण्याबाहेर काढला. या वेळी उपस्थितांनी एकच आकांत केला..परिसरात तणाव आणि दहशतघटनेनंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला. परिसरात अजून बिबटे असून, तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी केली. बिबटे पकडल्यावर पुन्हा येतातच कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, अजूनही शिवडे गावासह पांढुर्ली, सावता माळीनगर, बोरखिंड, घोरवड परिसरात बिबटे असल्याने दहशत निर्माण झाली आहे..एकाच वेळी दोन हल्लेही घटना घडण्यापूर्वी १५ मिनिटे अगोदर याच बिबट्याने ३०० मीटर अंतरावर असलेल्या लक्ष्मण मंगा आगिवले या शेळी पालकावर हल्ला केला. ते शेळ्यांसाठी झाडांचा पाला गोळा करीत असताना हा हल्ला झाला. त्यात त्यांच्या हाताचा लचका तोडला. जवळ असलेल्या दुसऱ्या शेतकऱ्याने आरडाओरड केल्याने बिबट्या पळाला. जखमीवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Shocking News : रस्त्यात मांजर आडवे गेले म्हणून पेट्रोल ओतून जाळले, युवतीचे साथीदारांसह अमानुष कृत्य .शोक, अश्रू आणि संतापगोरख जाधव यांच्या डोके, हात, पोटावर बिबट्याचे नख, दाताने ठिकठिकाणी जखमा झालेल्या होत्या. घटनेची माहिती त्यांच्या पत्नी व मुलाला समजल्यावर तेही घटनास्थळी आले. दृश्य पाहताच त्यांनी हंबरडा फोडला. घटनेमुळे ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला..बिबट्यांचा सुळसुळाटगतवर्षी तालुक्यात जानेवारी ते डिसेंबरपर्यंत एकूण २९ बिबटे पकडण्यात आले आहेत. वर्षभरात २३५ हून अधिक जनावरांवर हल्ले झाले; तर तीन बालकांचा मृत्यू झाला. यंदा वर्षाच्या सुरुवातीलाच दोन दिवसांपूर्वी दोन बिबटे पकडले आहेत. गोरख जाधव हे या वर्षातील पहिले बळी ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.