नाशिक
Sinnar Paper Mill Fire : सिन्नरमध्ये आगीचे तांडव! सुक्राफ्ट पेपर मिलमध्ये १८ तास धग; लाखो टनांचा कच्चा माल खाक
Massive Fire Breaks Out at Sukraft Paper Mill in Sinnar : सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव येथील सुक्राफ्ट पेपर मिलच्या कच्च्या मालाला लागलेली भीषण आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी १८ तास शर्थीचे प्रयत्न केले.
सिन्नर: माळेगाव येथील सुक्राफ्ट पेपर मिल कंपनीलगत ठेवलेल्या कच्च्या मालाला आग लागली. सोमवारी (ता.२) मध्यरात्री एकच्या सुमारास ही आग लागली. मंगळवारी (ता.३) सायंकाळी सहाला आग आटोक्यात आली. आग विझविण्यासाठी तब्बल १८ तास लागले. आगीत सुमारे एक लाख टनाहून अधिक कच्चा माल खाक झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.