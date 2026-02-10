नाशिक
Sinnar Gram Panchayat : सिन्नरचा गावगाडा प्रशासकांच्या हाती! १०० ग्रामपंचायतींची मुदत संपली, 'या' अधिकाऱ्यांवर धुरा
Administrator Rule to Begin in Sinnar Taluka : सिन्नर तालुक्यात लोकनियुक्त ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने पंचायत समितीमार्फत प्रशासक नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सिन्नर: तालुक्यातील ११४ पैकी १०० ग्रामपंचायतींत लोकनियुक्त राजवटीची मुदत संपणार असल्याने या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या हातात येणार आहे. त्यासाठी विविध विभागांतील नऊ विस्तार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे.