Agriculture Fraud : सिन्नरमध्ये कांदा उत्पादकांना ६८ लाखांचा दणका! मुंबईच्या व्यापाऱ्याने ५४ शेतकऱ्यांना लुटले

सिन्नर: ठाणगाव येथील ५४ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मुंबईच्या व्यापाऱ्याने तब्बल ६८ लाख ३३ हजार ४०० रुपयांना गंडा घातला आहे. साथीदारासह व्यापाऱ्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मार्च २०२५ पासून ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत ही फसवणूक झाली आहे. .आबाजी शिवाजी काकड यांनी याबाबत सिन्नर पोलिसांत फिर्याद दिली. ओम साई ट्रेडर्सचे संचालक योगेश संजय कटारे (रा. आंबेडकरनगर, वसंतराव नाईक मार्ग, घाटकोपर पूर्व, मुंबई) असे व्यापाऱ्याचे नाव आहे. सहकारी बाळकृष्ण काकड (रा. आंबेडकर नगर, घाटकोपर) असे फसवणूक करणाऱ्यांची नावे आहेत..बाळकृष्ण काकड हे मळूचे ठाणगाव येथील आहेत. त्यांनी व्यापारी योगेश कटारे यांची शेतकऱ्यांशी ओळख करुन दिली. कटारे हे खात्रीशीर व्यापारी असून त्यांना कांदा विक्री केल्यास जागेवर येऊन चाळीतील कांदा खरेदी करतील. शिवाय १५ दिवसात पैसे मिळतील असे सांगितले. आबाजी काकड यांनी त्यांच्या चाळीतील ७०० गोणी कांदा कटारे यास विक्री केला. त्याचे सहा लाख ५३ हजार रुपयांपैकी चार लाख रक्कम दिली. उर्वीरत दोन लाख ५३ हजार बाकी होते..Photos : 35 कोटी वर्षे दुर्मिळ 'हसणारा' दगड! ज्याला समजलं होतं नकली दात; तो निघाला प्राचीन जीव, जगभर फोटो व्हायरल.वेळोवेळी पैशाची मागणी करुनही देण्यास टाळाटाळ केली. अशाच पध्दतीने ठाणगाव परिसरातील एकूण ५४ शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केला. शेतकऱ्यांना धनादेश दिले तर काही शेतकऱ्यांना धनादेश देणे बाकी होते. मात्र संपर्क साधल्यास शेतकऱ्यांना धनादेश न टाकण्यास सांगत होते. वेगवेगळ्या तारखा देऊन पैसे दिले नाही..त्यामुळे ५४ शेतकऱ्यांनी याबाबत पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. ६८ लाख ३३ हजार ४०० रुपयांची फसवणूक झाल्याने खळबळ उडाली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक वारुंगसे घटनेचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.