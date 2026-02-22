नाशिक

Agriculture Fraud : सिन्नरमध्ये कांदा उत्पादकांना ६८ लाखांचा दणका! मुंबईच्या व्यापाऱ्याने ५४ शेतकऱ्यांना लुटले

54 Farmers Cheated in Onion Trade Deal : शेतकऱ्यांना मुंबईच्या व्यापाऱ्याने तब्बल ६८ लाख ३३ हजार ४०० रुपयांना गंडा घातला आहे. साथीदारासह व्यापाऱ्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सिन्नर: ठाणगाव येथील ५४ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मुंबईच्या व्यापाऱ्याने तब्बल ६८ लाख ३३ हजार ४०० रुपयांना गंडा घातला आहे. साथीदारासह व्यापाऱ्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मार्च २०२५ पासून ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत ही फसवणूक झाली आहे.

